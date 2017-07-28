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28 июля 2017, 20:49 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Билялетдинов: Ничего не могу сказать по Зарипову, пока идёт разбирательство

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4 Б) в товарищеском матче и вероятность появления в команде Андрея Маркова.

Главный тренер Ак Барса Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от <span class=error>Нефтехимика</span> (3:4 Б) в товарищеском матче и вероятность появления в команде Андрея <span class=error>Маркова</span>. Увеличить
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«Мне показалось, что на этот период времени Нижнекамск лучше подготовлен, мы долго разгонялись. Третий период был неплохой, мы имели преимущество. Есть ещё вопросы, которые надо поправлять. Сейчас будут игры, теорией много будем заниматься. Пока этим не занимались. И Осипов, и Язьков понравились. Михеев потихоньку увереннее начал играть, ему надо ещё поиграть, на этом уровне ему тяжело. Но у него есть свои хорошие дела, которые не у всех есть. Ему надо повзрослеть, так скажем.

Что могу сказать по поводу Андрея Маркова? Пока ничего. Про ситуацию с Зариповым ничего не могу сказать, пока идёт разбирательство. Мы надеялись на него, поэтому и пригласили в команду, — цитирует Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».

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