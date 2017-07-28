Билялетдинов: Ничего не могу сказать по Зарипову, пока идёт разбирательство

«Мне показалось, что на этот период времени Нижнекамск лучше подготовлен, мы долго разгонялись. Третий период был неплохой, мы имели преимущество. Есть ещё вопросы, которые надо поправлять. Сейчас будут игры, теорией много будем заниматься. Пока этим не занимались. И Осипов, и Язьков понравились. Михеев потихоньку увереннее начал играть, ему надо ещё поиграть, на этом уровне ему тяжело. Но у него есть свои хорошие дела, которые не у всех есть. Ему надо повзрослеть, так скажем.

Что могу сказать по поводу Андрея Маркова? Пока ничего. Про ситуацию с Зариповым ничего не могу сказать, пока идёт разбирательство. Мы надеялись на него, поэтому и пригласили в команду, — цитирует Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».