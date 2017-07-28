ЦСКА объявил об уходе хоккеиста Андрея Ермакова в нижегородское «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Андрей Марков продолжит карьеру в казанском «Ак Барсе». 38-летний хоккеист не сумел договориться о новом контракте с «Монреаль Канадиенс» и на пресс-конференции объявил, что вернётся в Россию.