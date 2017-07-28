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28 июля 2017, 19:49 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ЦСКА объявил об уходе хоккеиста Андрея Ермакова в нижегородское «Торпедо»

МОСКВА, 28 июл — Р-Спорт. Московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил об уходе хоккеиста Андрея Ермакова, который продолжит карьеру в нижегородском «Торпедо».

Сроки соглашения 23-летнего защитника с «Торпедо» не сообщаются.

Ермаков перешел в ЦСКА из московского «Спартака» по ходу сезона-2016/17 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и провел за армейцев 10 матчей в регулярном чемпионате, набрав в них 3 (1 шайба + 2 передачи) очка.

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