ЦСКА объявил об уходе хоккеиста Андрея Ермакова в нижегородское «Торпедо»
МОСКВА, 28 июл —
Р-Спорт. Московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил об уходе хоккеиста Андрея Ермакова, который продолжит карьеру в нижегородском «Торпедо».
Сроки соглашения 23-летнего защитника с «Торпедо» не сообщаются.
Ермаков перешел в ЦСКА из московского «Спартака» по ходу сезона-2016/17 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и провел за армейцев 10 матчей в регулярном чемпионате, набрав в них 3 (1 шайба + 2 передачи) очка.
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