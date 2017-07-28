«Ак Барс» отыгрался со счёта 3:1, но уступил «Нефтехимику» по буллитам

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

К середине первой двадцатиминутки гости вели со счётом 2:0 благодаря голам Андрея Сергеева и Чада Ро. Александр Свитов отыграл одну шайбу в концовке периода, но после перерыва Александр Авцин сделал счёт 3:1. На 37-й минуте Свитов оформил дубль, а в третьем периоде Василий Токранов сравнял счёт.



Победитель определился в серии послематчевых бросков, решающий гол забил Павел Порядин.