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28 июля 2017, 20:12 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Ак Барс» отыгрался со счёта 3:1, но уступил «Нефтехимику» по буллитам

«Нефтехимик» одержал победу над «Ак Барсом» в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 4:3 Б.

<span class=error>Нефтехимик</span> одержал победу над Ак Барсом в товарищеском матче. Увеличить
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К середине первой двадцатиминутки гости вели со счётом 2:0 благодаря голам Андрея Сергеева и Чада Ро. Александр Свитов отыграл одну шайбу в концовке периода, но после перерыва Александр Авцин сделал счёт 3:1. На 37-й минуте Свитов оформил дубль, а в третьем периоде Василий Токранов сравнял счёт.

Победитель определился в серии послематчевых бросков, решающий гол забил Павел Порядин.

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