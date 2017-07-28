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28 июля 2017, 18:21 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Хоккеисты «Югры» победили рижское «Динамо» и сыграют за 3-е место на Кубке Минска

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше хоккейного Кубка Минска, который проходит на льду «Чижовка-Арены», сегодня завершается групповой этап соревнований, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке команд группы В хоккеисты <span class=error>Югры</span> из <nobr>Ханты-Мансийска</nobr> одолели в серии <span class=error>послематчевых</span> <span class=error>буллитов</span> рижское Динамо — 3:2 (1:2 0:0 1:0 0:0 1:0). Увеличить
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В заключительном поединке команд группы В хоккеисты «Югры» из Ханты-Мансийска одолели в серии послематчевых буллитов рижское «Динамо» — 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0).

Таким образом, завтра «Югра» сыграет в матче за 3-е место с неудачником последней встречи в группе А между минской «Юностью» и московским «Динамо» (начало в 19.00). Победитель этой игры 29 июля встретится с лучшей командой группы В ярославским «Локомотивом», который победил рижан (3:1) и «Югру» (3:2, в овертайме).

Минское «Динамо», уступившее московским одноклубникам (3:6) и «Юности» (2:5), сыграет 29 июля с рижским «Динамо» за 5-е итоговое место.

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