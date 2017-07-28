Обслуживать матчи КХЛ в новом сезоне будут 4 иностранных арбитра
Список арбитров, допущенных до обслуживания матчей КХЛ в сезоне-2017/18, насчитывает 77 человек, из них только четыре специалиста являются иностранцами, сообщил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.
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В прошлом сезоне матчи КХЛ обслуживали 78 арбитров. Из иностранцев на играх лиги в статусе главных судей работали латвийцы Андрис Ансонс и Эдуард Одиньш, венгр Петер Гебеи, швейцарец Тобиас Верли, чехи Антонин Ержабек и Мартин Фране, финн Ансси Салонен, немец Гордон Шукис, словаки Даниэль Конц, Владимир Балушка и Йозеф Кубуш.
«В этом году будут работать четыре иностранных арбитра. У нас остались Ансонс и Одиньш из Латвии, а также Ержабек и Фране из Чехии, — сказал Анисимов журналистам. — Белорусов мы берем за скобки, конечно, мы их рассматриваем как своих, там еще один главный и трое линейных. Безусловно, мы поддерживаем линию, что если и приглашаем
«У нас в прошлом сезоне было 78 арбитров, в этом — 77 человек, из них 37 главные, — продолжил Анисимов. — Один из судей не сдал нормативы по УМО
Шестикратный обладатель приза имени Андрея Старовойтова «Золотой свисток» лучшему хоккейному арбитру чемпионата России Вячеслав Буланов, по словам Анисимова,
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