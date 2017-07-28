Обслуживать матчи КХЛ в новом сезоне будут 4 иностранных арбитра

В прошлом сезоне матчи КХЛ обслуживали 78 арбитров. Из иностранцев на играх лиги в статусе главных судей работали латвийцы Андрис Ансонс и Эдуард Одиньш, венгр Петер Гебеи, швейцарец Тобиас Верли, чехи Антонин Ержабек и Мартин Фране, финн Ансси Салонен, немец Гордон Шукис, словаки Даниэль Конц, Владимир Балушка и Йозеф Кубуш.

«В этом году будут работать четыре иностранных арбитра. У нас остались Ансонс и Одиньш из Латвии, а также Ержабек и Фране из Чехии, — сказал Анисимов журналистам. — Белорусов мы берем за скобки, конечно, мы их рассматриваем как своих, там еще один главный и трое линейных. Безусловно, мы поддерживаем линию, что если и приглашаем кого-то, то этот человек должен быть способен чему-то научить нашу молодежь. А брать кого-то, чтобы он занимал чье-то место, в этом плане я националист и всегда лучше возьму российского молодого арбитра, способного вырасти».

«У нас в прошлом сезоне было 78 арбитров, в этом — 77 человек, из них 37 главные, — продолжил Анисимов. — Один из судей не сдал нормативы по УМО из-за травмы, фамилию его называть не буду. Кроме него есть Александр Сергеев, который не сдал ледовый тест. Кроме этого мы привлекли восемь новых лайнсменов. Этого количества людей более чем достаточно, учитывая, что сезон олимпийский и количество игр не изменилось».