Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30521245/
28 июля 2017, 15:11 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Обслуживать матчи КХЛ в новом сезоне будут 4 иностранных арбитра

Список арбитров, допущенных до обслуживания матчей КХЛ в сезоне-2017/18, насчитывает 77 человек, из них только четыре специалиста являются иностранцами, сообщил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Список арбитров допущенных до обслуживания матчей <span class=error>КХЛ</span> в сезоне-2017/18 насчитывает 77 человек из них только четыре специалиста являются иностранцами сообщил главный арбитр <span class=error>КХЛ</span> Алексей <span class=error>Анисимов</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В прошлом сезоне матчи КХЛ обслуживали 78 арбитров. Из иностранцев на играх лиги в статусе главных судей работали латвийцы Андрис Ансонс и Эдуард Одиньш, венгр Петер Гебеи, швейцарец Тобиас Верли, чехи Антонин Ержабек и Мартин Фране, финн Ансси Салонен, немец Гордон Шукис, словаки Даниэль Конц, Владимир Балушка и Йозеф Кубуш.

«В этом году будут работать четыре иностранных арбитра. У нас остались Ансонс и Одиньш из Латвии, а также Ержабек и Фране из Чехии, — сказал Анисимов журналистам. — Белорусов мы берем за скобки, конечно, мы их рассматриваем как своих, там еще один главный и трое линейных. Безусловно, мы поддерживаем линию, что если и приглашаем кого-то, то этот человек должен быть способен чему-то научить нашу молодежь. А брать кого-то, чтобы он занимал чье-то место, в этом плане я националист и всегда лучше возьму российского молодого арбитра, способного вырасти».

«У нас в прошлом сезоне было 78 арбитров, в этом — 77 человек, из них 37 главные, — продолжил Анисимов. — Один из судей не сдал нормативы по УМО из-за травмы, фамилию его называть не буду. Кроме него есть Александр Сергеев, который не сдал ледовый тест. Кроме этого мы привлекли восемь новых лайнсменов. Этого количества людей более чем достаточно, учитывая, что сезон олимпийский и количество игр не изменилось».

Шестикратный обладатель приза имени Андрея Старовойтова «Золотой свисток» лучшему хоккейному арбитру чемпионата России Вячеслав Буланов, по словам Анисимова, по-прежнему не будет работать в КХЛ. «Шансы у всех всегда есть, даже у вас: если тесты пройдете, мы вас рассмотрим. Но на данный момент Буланова нет на сборах арбитров КХЛ. На меня Вячеслав не выходил», — отметил Анисимов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Хоккеист Марков назовет свой новый клуб в субботу

Хоккеист Марков назовет свой новый клуб в субботу

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российский защитник Андрей Марков назовет клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором продолжит карьеру, 29 июля. Об этом ТАСС сообщил представитель игрока Сергей Березин.
Еще 7 новостей  Все новости
26 июля

Небесная красота и неземные формы несостоявшейся спортсменки Аптон

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса