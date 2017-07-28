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28 июля 2017, 0:01 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист Марков назовет свой новый клуб в субботу

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российский защитник Андрей Марков назовет клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором продолжит карьеру, 29 июля. Об этом ТАСС сообщил представитель игрока Сергей Березин.

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Ранее клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» объявил, что не будет подписывать новый контракт с россиянином, который по завершении сезона-2016/17 стал неограниченно свободным агентом. На пресс-конференции 38-летний хоккеист заявил, что продолжит карьеру в КХЛ.

«Да, Андрей будет играть в КХЛ. В субботу он сделает официальное заявление, в каком клубе продолжит карьеру. Он находится в прекрасной форме», — сказал Березин.

Марков провел в клубе НХЛ «Монреаль» 990 матчей, набрав 572 очка (119 шайб + 453 передачи). Он является чемпионом мира 2008 года, двукратным бронзовым призером ЧМ (2005, 2007).

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Андрей Марков продолжит карьеру в «Ак Барсе»

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