Хоккеист Марков назовет свой новый клуб в субботу
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российский защитник Андрей Марков назовет клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором продолжит карьеру, 29 июля. Об этом ТАСС сообщил представитель игрока Сергей Березин.
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Ранее клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» объявил, что не будет подписывать новый контракт с россиянином, который по завершении сезона-2016/17 стал неограниченно свободным агентом. На
«Да, Андрей будет играть в КХЛ. В субботу он сделает официальное заявление, в каком клубе продолжит карьеру. Он находится в прекрасной форме», — сказал Березин.
Марков провел в клубе НХЛ «Монреаль» 990 матчей, набрав 572 очка (119 шайб + 453 передачи). Он является чемпионом мира 2008 года, двукратным бронзовым призером ЧМ (2005, 2007).
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