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27 июля 2017, 22:31 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Захаров: Минское «Динамо» проведёт удачный сезон, там хороший состав и тренер

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров подвёл итоги после победы над минским «Динамо» (5:2) в матче Кубка Минска.

Главный тренер Юности Михаил Захаров подвёл итоги после победы над минским Динамо (5:2) в матче Кубка Минска. Увеличить
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«Была хорошая игра, играли две хорошие команды. “Динамо Минск” здорово играет, особенно хорошим был третий период. Команда, даже проигрывая, играет всё время агрессивно, идёт вперёд двумя игроками.

Мы были готовы к этим моментам, спускали все пять игроков вниз. Нас прилично “возили”, но мы очень хорошо провели контратаку. Мы очень серьёзно готовились, видна хорошая рука тренера “Динамо”.

Я думаю, “Динамо” в этом году проведёт хороший сезон. Собрался хороший состав и тренер. Так что и наших болельщиков ещё будет радовать эта команда однозначно», — цитирует Захарова официальный сайт «Динамо».

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