«Авангард» потерпел поражение от «Витязя» в товарищеской встрече

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Единственную заброшенную шайбу команды Андрея Скабелки сумел записать на свой счёт нападающий Юхан Сундстрём. В составе «Витязя» забитыми голами отметились Алексей Макеев, Дмитрий Сёмин и Ессе Манкинен.



Для обеих команд товарищеские встречи были первыми в нынешнее межсезонье. В своём следующем матче «Авангард» сыграет со сборной Италии, «Витязь» свою следующую игру проведёт с магнитогорским «Металлургом».