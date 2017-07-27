Андрей Марков продолжит карьеру в «Ак Барсе»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Марков на протяжении всей карьеры выступал за «Монреаль» — 16 сезонов. В НХЛ он провёл 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности «+64». В прошедшем сезоне на его счету 36 (6+30) результативных баллов в 62 играх при показателе полезности «+18».