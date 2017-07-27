Андрей Марков продолжит карьеру в «Ак Барсе»
Как стало известно «Чемпионату», защитник Андрей Марков продолжит карьеру в казанском «Ак Барсе». 38-летний хоккеист не сумел договориться о новом контракте с «Монреаль Канадиенс» и на
пресс-конференции объявил, что вернётся в Россию.
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Марков на протяжении всей карьеры выступал за «Монреаль» — 16 сезонов. В НХЛ он провёл 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности «+64». В прошедшем сезоне на его счету 36 (6+30) результативных баллов в 62 играх при показателе полезности «+18».
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