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27 июля 2017, 21:52 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Локомотив» отыгрался с 0:2 и обыграл «Югру» на Кубке Минска

Ярославский «Локомотив» одержал волевую победу над ханты-мансийской «Югрой», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ.

Ярославский Локомотив одержал волевую победу над <nobr>ханты-мансийской</nobr> <span class=error>Югрой</span> встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ. Увеличить
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К 35-й минуте встречи «Югра» выигрывала в две шайбы, забитые голы на свой счёт записали Антон Королёв и Александр Угольников. В третьем периоде «Локомотив» сумел дважды поразить ворота команды Игоря Захаркина и одержать победу в овертайме. Заброшенными шайбами отметились Егор Коршков и Якуб Накладал, оформивший дубль.

«Локомотив» одержал вторую победу на турнире, в первом матче было обыграно рижское «Динамо» — 3:1.

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