«Локомотив» отыгрался с 0:2 и обыграл «Югру» на Кубке Минска
Ярославский «Локомотив» одержал волевую победу над
ханты-мансийской «Югрой», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ.
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К 35-й минуте встречи «Югра» выигрывала в две шайбы, забитые голы на свой счёт записали Антон Королёв и Александр Угольников. В третьем периоде «Локомотив» сумел дважды поразить ворота команды Игоря Захаркина и одержать победу в овертайме. Заброшенными шайбами отметились Егор Коршков и Якуб Накладал, оформивший дубль.
«Локомотив» одержал вторую победу на турнире, в первом матче было обыграно рижское «Динамо» — 3:1.
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