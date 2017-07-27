«Локомотив» отыгрался с 0:2 и обыграл «Югру» на Кубке Минска

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

К 35-й минуте встречи «Югра» выигрывала в две шайбы, забитые голы на свой счёт записали Антон Королёв и Александр Угольников. В третьем периоде «Локомотив» сумел дважды поразить ворота команды Игоря Захаркина и одержать победу в овертайме. Заброшенными шайбами отметились Егор Коршков и Якуб Накладал, оформивший дубль.



«Локомотив» одержал вторую победу на турнире, в первом матче было обыграно рижское «Динамо» — 3:1.