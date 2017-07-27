Марков не будет завершать карьеру и переедет в КХЛ
Защитник Андрей Марков отметил, что испытывает сильные эмоции в связи с уходом из «Монреаля».
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Видимо, что-то случилось...
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Сегодня стало известно, что 38-летний россиянин покидает клуб, цвета которого защищал с 2000 года (с двумя перерывами на локаут). В НХЛ он провел в общей сложности 1079 матчей и набрал 604 (124+480) очка.
— Я никогда так не нервничал, как сейчас. Даже в день свадьбы, — сказал Марков на
Хочу поблагодарить Джеффа Молсона за возможность играть в великой команде. Хочу поблагодарить фанатов за поддержку за последние 16 лет. Я никогда вас не забуду.
Я хотел остаться в «Канадиенс» до конца карьеры, но это не произойдет. Это бизнес. Но ко мне всегда хорошо относились. Я горд тем, что играл за «Канадиенс» 16 лет. Завершать карьеру я не планирую. Не беспокойтесь.
Также хоккеист добавил, что ближайший сезон проведет в КХЛ.
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