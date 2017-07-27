«Спартак» одолел «Торпедо» в выставочном матче
Московский «Спартак» одержал победу в товарищеском матче с нижегородским «Торпедо», встреча завершилась со счётом 2:1.
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Для «Спартака» это был второй товарищеский матч в это межсезонье. В первой встрече москвичи уступили братиславскому «Словану» в серии буллитов со счётом 2:3 Б. Для нижегородцев это был первый товарищеский матч лета.
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