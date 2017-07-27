«Спартак» одолел «Торпедо» в выставочном матче

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В составе красно-белых заброшенными шайбами сумели отметиться Евгений Кулик и Вилле Лаюнен. В команде Петериса Скудры единственный гол записал на свой счёт Евгений Грачёв.



Для «Спартака» это был второй товарищеский матч в это межсезонье. В первой встрече москвичи уступили братиславскому «Словану» в серии буллитов со счётом 2:3 Б. Для нижегородцев это был первый товарищеский матч лета.