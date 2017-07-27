Зарипову не дадут играть и в НХЛ

После того как Данис Зарипов получил дисквалификацию на два года за нарушение антидопинговых правил, единственным реалистичным для него вариантом продолжения карьеры виделся переезд за океан. Ввиду того что НХЛ не сотрудничает с WADA и ИИХФ, антидопинговые правила у этой лиги свои, да и список запрещенных веществ в плане допустимых концентраций несколько отличается. А отмена дисквалификации крайне маловероятна. Потому что найденный в пробе диуретик является «особой» субстанцией в кодексе Всемирного антидопингового агентства, как препарат, маскирующий возможное применение других (запрещенных) препаратов.

К тому же апелляция в CAS будет рассматриваться от трех до шести месяцев, а она еще даже не была подана. Вернуться в хоккей к марту (зимой в КХЛ будет большой перерыв на Олимпиаду), и это еще если Зарипов докажет отсутствие собственной вины, — равносильно пропуску сезона. Что в его 36 лет ничего хорошего не сулит.

Представители Зарипова, сложив «два плюс два», начали поиск возможных вариантов в НХЛ, что вполне понятно, и сразу несколько клубов выразили интерес в заключении контракта с трехкратным чемпионом мира. Одна из команд даже предложила ему соглашение с зарплатой, превышающей ту, что он мог бы получить в «Ак Барсе». Однако лига тут же вмешалась.

Как стало известно «СЭ», вице-президент НХЛ Билл Дэйли разослал клубам уведомление, содержание которого сводится к следующему: «Если вы вступили в переговоры с представителем каких-либо игроков, недавно дисквалифицированных в КХЛ за нарушения антидопинговых правил, обратитесь в Центральное бюро НХЛ, прежде чем заключать контракт или достигать каких-либо договоренностей. Эти игроки с большой долей вероятности не смогут играть в нашей лиге. Либо по причине того, что у них имеются действующие контрактные обязательства, либо потому, что их дисквалификации будут в силе и у нас, либо оба фактора сразу».

В день дисквалификации Зарипова глава ИИХФ Рене Фазель сообщал «СЭ» о наличии устной договоренности между Международной федерацией и Национальной хоккейной лигой о взаимном уважении действующих дисквалификаций. И НХЛ явно не желает ввязываться в истории с допингом. Судя по всему, эта договоренность и станет непреодолимым барьером на возможном пути четырехкратного обладателя Кубка Гагарина за океан.

Игорь ЕРОНКО.