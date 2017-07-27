Предшественник Зарипова. Как пережить дисквалификацию

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— Как встретили известие в марте 2014 года, когда у вас обнаружили запрещенное вещество после олимпийского четвертьфинала против Канады в Сочи?

— Был опустошен. Вначале вообще не понимал, как такое могло произойти. Очень обидно было: сезон выдался неплохой, и на Олимпиаде нормально сыграли.

— Мы прекрасно помним матч с Канадой, в котором вы могли остановить будущих чемпионов.

— Да, классная получилась игра. Ребята чудеса творили. Немного не хватило.

— Как отреагировали в клубе на известия о дисквалификации?

— Повезло, что в «Динамо» отнеслись с пониманием, многим помогали и взяли меня назад. Я полноправно тренировался с командой и ждал момента, когда смогу вернуться на лед.

— Партнеры вас поддерживали?

— Конечно. В команде не было даже намека на негатив. Парни осознавали, что я — не тот, кто станет принимать что-то запрещенное. Тем более доктор написал письмо, в котором взял вину на себя.

— Что именно произошло с вами?

— По возвращении в Ригу врач «Динамо» рассказал, как заказал новые препараты, но не проверил документы.

— Вариант с Лигой Восточного побережья (ECHL — третья по уровню лига Северной Америки. — Прим. «СЭ»), где вы выступали в период отстранения, стал для вас спасительным?

— Конечно, мне повезло. Если бы нельзя было играть в Америке, было бы совсем невесело. А так провел там полноценный сезон. Тем более поддерживали контакт «Динамо». Когда знаешь, что в команде тебя ждут, все переноситься легче. Ты знаешь к чему готовиться и чего ожидать. С ноября я уже мог играть за рижан.

— В неприятную историю попал Данис Зарипов, получивший от ИИХФ двухлетнюю допинговую дисквалификацию. Стоит ли ему отправиться за океан?

— Ситуация для каждого индивидуальна. Зарипов — мастер с большой буквы, и не мне ему советовать. Для начала нужно просто пережить это. Если он уверен в своей невиновности, то нужно бороться до конца — подавать апелляции и восстановить свое доброе имя.

— Верите, что один из лучших игроков нашего чемпионата принимал допинг?

— Когда прочитал об этом в интернете, был просто в шоке, и до сих пор в это не верится.

— Чем занимаетесь в межсезонье?

— Мой контракт с «Динамо» закончился весной, и сейчас я индивидуально готовлюсь к сезону с тренером в Риге и ищу команду.