Предшественник Зарипова. Как пережить дисквалификацию
Бывший игрок рижского «Динамо» и сборной Латвии Виталий Павлов, дисквалифицированный за допинг на Олимпийских играх-2014, рассказал, как и где пережил год отстранения.
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Видимо, что-то случилось...
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— Как встретили известие в марте 2014 года, когда у вас обнаружили запрещенное вещество после олимпийского четвертьфинала против Канады в Сочи?
— Был опустошен. Вначале вообще не понимал, как такое могло произойти. Очень обидно было: сезон выдался неплохой, и на Олимпиаде нормально сыграли.
— Мы прекрасно помним матч с Канадой, в котором вы могли остановить будущих чемпионов.
— Да, классная получилась игра. Ребята чудеса творили. Немного не хватило.
— Как отреагировали в клубе на известия о дисквалификации?
— Повезло, что в «Динамо» отнеслись с пониманием, многим помогали и взяли меня назад. Я полноправно тренировался с командой и ждал момента, когда смогу вернуться на лед.
— Партнеры вас поддерживали?
— Конечно. В команде не было даже намека на негатив. Парни осознавали, что я — не тот, кто станет принимать
— Что именно произошло с вами?
— По возвращении в Ригу врач «Динамо» рассказал, как заказал новые препараты, но не проверил документы.
— Вариант с Лигой Восточного побережья (ECHL — третья по уровню лига Северной Америки. — Прим. «СЭ»), где вы выступали в период отстранения, стал для вас спасительным?
— Конечно, мне повезло. Если бы нельзя было играть в Америке, было бы совсем невесело. А так провел там полноценный сезон. Тем более поддерживали контакт «Динамо». Когда знаешь, что в команде тебя ждут, все переноситься легче. Ты знаешь к чему готовиться и чего ожидать. С ноября я уже мог играть за рижан.
— В неприятную историю попал Данис Зарипов, получивший от ИИХФ двухлетнюю допинговую дисквалификацию. Стоит ли ему отправиться за океан?
— Ситуация для каждого индивидуальна. Зарипов — мастер с большой буквы, и не мне ему советовать. Для начала нужно просто пережить это. Если он уверен в своей невиновности, то нужно бороться до конца — подавать апелляции и восстановить свое доброе имя.
— Верите, что один из лучших игроков нашего чемпионата принимал допинг?
— Когда прочитал об этом в интернете, был просто в шоке, и до сих пор в это не верится.
— Чем занимаетесь в межсезонье?
— Мой контракт с «Динамо» закончился весной, и сейчас я индивидуально готовлюсь к сезону с тренером в Риге и ищу команду.
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