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27 июля 2017, 20:36 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дуайер: «Юность» дала хороший бой, это было испытание для «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги после поражения от «Юности» (2:5) на Кубке Минска.

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайер</span> подвёл итоги после поражения от Юности (2:5) на Кубке Минска. Увеличить
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«Поздравляю минскую “Юность” с победой. Сегодня была действительно напряжённая встреча, такую игру было интересно смотреть. Мы добавляли по ходу встречи, довольно неплохо смотрелись в третьем периоде. Соперник создавал очень много моментов.

Спасибо “Юности”, что дали нам хороший бой. Это было настоящее испытание для нас. В принципе наш соперник показал всё то, с чем мы могли бы справиться. К сожалению, нам в каких-то моментах это не удалось», — цитирует Дуайера «Страница хоккея Беларуси».

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