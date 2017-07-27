Дуайер: «Юность» дала хороший бой, это было испытание для «Динамо»
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги после поражения от «Юности» (2:5) на Кубке Минска.
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«Поздравляю минскую “Юность” с победой. Сегодня была действительно напряжённая встреча, такую игру было интересно смотреть. Мы добавляли по ходу встречи, довольно неплохо смотрелись в третьем периоде. Соперник создавал очень много моментов.
Спасибо “Юности”, что дали нам хороший бой. Это было настоящее испытание для нас. В принципе наш соперник показал всё то, с чем мы могли бы справиться. К сожалению, нам в
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