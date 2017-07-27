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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30513586/
27 июля 2017, 19:33 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Трактор» подписал новый контракт с защитником Константином Климонтовым

МОСКВА, 27 июл — Р-Спорт. Челябинский хоккейный клуб «Трактор» подписал новый контракт с 26-летним защитником Константином Климонтовым, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Соглашение одностороннее, рассчитано на два года. В минувшем сезоне Климонтов в составе «Трактора» сыграл 55 матчей в КХЛ, забросил 4 шайбы и сделал 5 результативных передач.

Китайский «Куньлунь» заключил двусторонние соглашения с двумя канадскими игроками — на два сезона с защитником Джейсоном Йи и на три года — с нападающим Кристофером Сето.

Астанинский «Барыс» заключил двустороннее соглашение на один сезон с защитником Ануарбеком Танимовым.

Трактор
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