«Трактор» подписал новый контракт с защитником Константином Климонтовым
МОСКВА, 27 июл —
Р-Спорт. Челябинский хоккейный клуб «Трактор» подписал новый контракт с 26-летним защитником Константином Климонтовым, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Соглашение одностороннее, рассчитано на два года. В минувшем сезоне Климонтов в составе «Трактора» сыграл 55 матчей в КХЛ, забросил 4 шайбы и сделал 5 результативных передач.
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