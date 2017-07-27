ХК «Динамо» (Рига) усилился экс-форвардом «Медвешчака» и «Нефтехимика» Гальярди

Гальярди перешел из «Медвешчака» в «Нефтехимик» в декабре 2016 года. В восьми матчах за хорватскую команду в сезоне-2016/17 форвард набрал 7 (4 шайбы + 3 передачи) очков, за «Нефтехимик» он так же отыграл восемь матчей и не смог набрать очков.

О сроках и финансовых условиях контракта Гальярди с рижанами не сообщается.

Ранее 29-летний хоккеист, имеющий гражданство США и Канады, играл в НХЛ за «Колорадо», «Сан-Хосе», «Калгари» и «Виннипег» в составе которых провел 341 матч и набрал 109 (45+64) очков.