Хоккеисты минской «Юности» обыграли земляков из «Динамо» в розыгрыше Кубка Минска

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В минском дерби хоккеисты «Юности» победили земляков из «Динамо» со счетом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0). Подопечные Михаила Захарова вышли вперед в первом периоде после точного броска Виктора Туркина, реализовавшего численное преимущество. В дальнейшем «зубры» все время были в роли догоняющих и в итоге уступили вице-чемпионам Беларуси. Кроме Туркина в составе «Юности» отличились Клеман Претнар, Андрей Михнов, Михаил Плотников и Максим Парфеевец. У динамовцев обе шайбы на счету новобранца Егора Шаранговича.

Накануне в стартовом матче группы А минские динамовцы уступили одноклубникам из Москвы со счетом 3:6. В пятницу, 28 июля, «Юность» будет соперничать с московским «Динамо».

В первом матче предварительной группе В хоккеисты ярославского «Локомотива» победили рижских динамовцев 3:1, а сегодня сыграют с «Югрой» из Ханты-Мансийска (начало в 19.00). В заключительном туре 28 июля рижане встретятся с «Югрой».

После завершения первого этапа соревнований 29 июля состоятся стыковые поединки за итоговые места.