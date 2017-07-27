Хоккеисты минской «Юности» обыграли земляков из «Динамо» в розыгрыше Кубка Минска
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На льду «Чижовка-Арены» сегодня продолжились матчи предсезонного хоккейного турнира Кубок Минска, посвященного 950-летию белорусской столицы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В минском дерби хоккеисты «Юности» победили земляков из «Динамо» со счетом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0). Подопечные Михаила Захарова вышли вперед в первом периоде после точного броска Виктора Туркина, реализовавшего численное преимущество. В дальнейшем «зубры» все время были в роли догоняющих и в итоге уступили
Накануне в стартовом матче группы А минские динамовцы уступили одноклубникам из Москвы со счетом 3:6. В пятницу, 28 июля, «Юность» будет соперничать с московским «Динамо».
В первом матче предварительной группе В хоккеисты ярославского «Локомотива» победили рижских динамовцев 3:1, а сегодня сыграют с «Югрой» из
После завершения первого этапа соревнований 29 июля состоятся стыковые поединки за итоговые места.
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