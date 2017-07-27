Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30506393/
27 июля 2017, 9:47 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

На дисквалификацию Зарипова нужна реакция лиги

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обзор дня Алексея ШЕВЧЕНКО. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Владислав Третьяк то ли не то хотел сказать, то ли его неправильно поняли. Он рассказал о каком-то пуле тестирования WADA, в который входило 13 человек, и гордится тем, что попались всего двое. Но это — 15 процентов. Скорее всего, президент ФХР хотел сказать что-то другое. Прозвучали же другие цифры: 377 проб, всего три положительные. Это ближе к нормальным результатам. Больше волнует, что до сих пор нет никакой реакции от лиги, никаких комментариев. Такое ощущение, что попались какие-то рядовые игроки, а не одна из главных звезд этого турнира. Выступили (пусть спорно, но по-человечески) в Казани, «Ак Барс» обещал оказать поддержку. А лига опять молчит.

© Спорт-Экспресс

ВОРОБЬЕВ НЕ РАСТЕРЯЛСЯ, ДУАЙЕРУ НУЖНЫ ИНОСТРАНЦЫ

Первый день турнира в Минске был без сюрпризов. Ничего не изменилось. Такой же скучный «Локомотив», каким он и был (это не упрек, просто так и есть), обыграл хоть и активную, но менее обученную рижскую команду. В вечерней игре было настоящее шоу, но минчане и в прошлом сезоне часто веселили (вспомните, хотя бы игру против «Витязя»). Порадовали действия команды Владимира Воробьева. Если вы забыли, то еще в июне не было ясно, будет ли вообще «Динамо» выступать в предстоящем сезоне. Уже у всех клубов было по шесть-семь звеньев, а динамовцы даже не могли искать работу, так как у них был непонятный статус. И вот первый матч, отличные звенья, прекрасные действия в атаке. Не было даже Михаила Анисина, а первая тройка Карсумс — Казионов — Варнаков ничего от этого не потеряла. Да, это всего лишь первая игра, впереди много работы и остальные аргументы тренеров, но дебют отличный. А вот Горди Дуайеру предстоит еще много чем заняться. Он уже не стесняется говорить, что команде нужны иностранцы, и игра показала, что дыр слишком много.

ПОБЕДА УФИМЦЕВ И ПЕРВАЯ ТРАВМА

«Салават Юлаев» провел первую выставочную игру, переиграл «Трактор», который еще не отошел от прошлого матча против «Сочи» и потерял защитника. Насколько серьезно повреждение у Максима Осипова пока неизвестно, но сейчас в Уфе столько игроков обороны, что волноваться по этому поводу не стоит. Состав у уфимцев был не оптимальным, думаю, что вряд ли они в таком составе хоть раз выйдут на чемпионат, но первое о чем стоит побеспокоиться — атака. Ни один из 12 нападающих не забил, а единственная шайба на счету Дениса Куляша. Без Линуса Умарка «Салават» все-таки совершенно другой, а ведь так нельзя. Надеемся, что Вестерлунд что-то все-таки придумает. Но ясно, что тройка Кубалик — Зубов — Федоров — это эксперимент, и вряд ли его можно назвать удачным, хотя делать выводы по одной встрече и неправильно.

РЕАКЦИЯ БИЛЯЛЕТДИНОВА

Зинэтула Билялетдинов после матча в Альметьевске опять дал одно из своих знаменитых интервью, в котором прямо чувствуется ненависть ко всем людям, которые подходят к нему и о чем-то спрашивают. «Я и сам не знаю о них», сообщил он о двух новичках, словно Антон Ландер и Станислав Галиев упали с неба. Даже странно сейчас вспоминать, что Билялетдинов работал в НХЛ. Казанцы переиграли «Нефтяник», но оценивать результаты в такой встрече, да еще с клубом ВХЛ не стоит. Но Билялетдинов хоть и не взял всех игроков, показал, что к Владимиру Ткачеву и Станиславу Галиеву он хочет ставить Андрея Чибисова. Вообще там должен был быть Зарипов, но видите, как все повернулось. Беда в том, что сам тренер считает именно существующую ныне связку перспективной.

Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Допинг завершил карьеру Зарипова

Допинг завершил карьеру Зарипова

Один из лучших российских хоккеистов, 36-летний форвард Данис Зарипов, вернувшийся этим летом в казанский «Ак Барс» из магнитогорского «Металлурга», дисквалифицирован Международной хоккейной федерацией (ИИХФ) за употребление допинга на два года. В организме хоккеиста обнаружены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид.
Еще 7 новостей  Все новости
26 июля

Карпин уходит с ТВ. И главное - куда

Вениамин Мандрыкин: "Меня положили на койку, где умер Перхун". Интервью недели

"Кайрат" Аршавина "устал вкладывать в псевдо-футболистов"