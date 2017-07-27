На дисквалификацию Зарипова нужна реакция лиги
Обзор дня Алексея Шевченко.
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Владислав Третьяк то ли не то хотел сказать, то ли его неправильно поняли. Он рассказал о
ВОРОБЬЕВ НЕ РАСТЕРЯЛСЯ, ДУАЙЕРУ НУЖНЫ ИНОСТРАНЦЫ
Первый день турнира в Минске был без сюрпризов. Ничего не изменилось. Такой же скучный «Локомотив», каким он и был (это не упрек, просто так и есть), обыграл хоть и активную, но менее обученную рижскую команду. В вечерней игре было настоящее шоу, но минчане и в прошлом сезоне часто веселили (вспомните, хотя бы игру против «Витязя»). Порадовали действия команды Владимира Воробьева. Если вы забыли, то еще в июне не было ясно, будет ли вообще «Динамо» выступать в предстоящем сезоне. Уже у всех клубов было по
ПОБЕДА УФИМЦЕВ И ПЕРВАЯ ТРАВМА
«Салават Юлаев» провел первую выставочную игру, переиграл «Трактор», который еще не отошел от прошлого матча против «Сочи» и потерял защитника. Насколько серьезно повреждение у Максима Осипова пока неизвестно, но сейчас в Уфе столько игроков обороны, что волноваться по этому поводу не стоит. Состав у уфимцев был не оптимальным, думаю, что вряд ли они в таком составе хоть раз выйдут на чемпионат, но первое о чем стоит побеспокоиться — атака. Ни один из 12 нападающих не забил, а единственная шайба на счету Дениса Куляша. Без Линуса Умарка «Салават»
РЕАКЦИЯ БИЛЯЛЕТДИНОВА
Зинэтула Билялетдинов после матча в Альметьевске опять дал одно из своих знаменитых интервью, в котором прямо чувствуется ненависть ко всем людям, которые подходят к нему и о
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