На дисквалификацию Зарипова нужна реакция лиги

Владислав Третьяк то ли не то хотел сказать, то ли его неправильно поняли. Он рассказал о каком-то пуле тестирования WADA, в который входило 13 человек, и гордится тем, что попались всего двое. Но это — 15 процентов. Скорее всего, президент ФХР хотел сказать что-то другое. Прозвучали же другие цифры: 377 проб, всего три положительные. Это ближе к нормальным результатам. Больше волнует, что до сих пор нет никакой реакции от лиги, никаких комментариев. Такое ощущение, что попались какие-то рядовые игроки, а не одна из главных звезд этого турнира. Выступили (пусть спорно, но по-человечески) в Казани, «Ак Барс» обещал оказать поддержку. А лига опять молчит.

ВОРОБЬЕВ НЕ РАСТЕРЯЛСЯ, ДУАЙЕРУ НУЖНЫ ИНОСТРАНЦЫ

Первый день турнира в Минске был без сюрпризов. Ничего не изменилось. Такой же скучный «Локомотив», каким он и был (это не упрек, просто так и есть), обыграл хоть и активную, но менее обученную рижскую команду. В вечерней игре было настоящее шоу, но минчане и в прошлом сезоне часто веселили (вспомните, хотя бы игру против «Витязя»). Порадовали действия команды Владимира Воробьева. Если вы забыли, то еще в июне не было ясно, будет ли вообще «Динамо» выступать в предстоящем сезоне. Уже у всех клубов было по шесть-семь звеньев, а динамовцы даже не могли искать работу, так как у них был непонятный статус. И вот первый матч, отличные звенья, прекрасные действия в атаке. Не было даже Михаила Анисина, а первая тройка Карсумс — Казионов — Варнаков ничего от этого не потеряла. Да, это всего лишь первая игра, впереди много работы и остальные аргументы тренеров, но дебют отличный. А вот Горди Дуайеру предстоит еще много чем заняться. Он уже не стесняется говорить, что команде нужны иностранцы, и игра показала, что дыр слишком много.

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ПОБЕДА УФИМЦЕВ И ПЕРВАЯ ТРАВМА

«Салават Юлаев» провел первую выставочную игру, переиграл «Трактор», который еще не отошел от прошлого матча против «Сочи» и потерял защитника. Насколько серьезно повреждение у Максима Осипова пока неизвестно, но сейчас в Уфе столько игроков обороны, что волноваться по этому поводу не стоит. Состав у уфимцев был не оптимальным, думаю, что вряд ли они в таком составе хоть раз выйдут на чемпионат, но первое о чем стоит побеспокоиться — атака. Ни один из 12 нападающих не забил, а единственная шайба на счету Дениса Куляша. Без Линуса Умарка «Салават» все-таки совершенно другой, а ведь так нельзя. Надеемся, что Вестерлунд что-то все-таки придумает. Но ясно, что тройка Кубалик — Зубов — Федоров — это эксперимент, и вряд ли его можно назвать удачным, хотя делать выводы по одной встрече и неправильно.

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РЕАКЦИЯ БИЛЯЛЕТДИНОВА