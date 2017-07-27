«Чего-то ждали, не хватало движения, какая-то расслабленность…» «Зубры» с поражения стартуют на Кубке Минска

Летний хоккей — это как конфетно-букетный период в отношениях. В нем много романтики, он воздушен, многообещающ, прекрасен. Все желается, но не все дозволено. Голова понимает, тело не может. Когда-нибудь потом — да, пока же проявляй терпение. Как этот период пройдет, такая любовь и завяжется. Крепких чувств хочется всем, ревущей осенью и бессердечной зимой — особенно. И минским, и московским — времена года у нас одинаковые.



Кубок Минска — хороший турнир, праздничный, по нраву и своим, и чужим. Минск — город гостеприимный, а в свой день рождения… Нет, ну можно, конечно, втихаря отметить: есть «Юность», есть «Динамо» — две столичные, свои. Семейный круг. Но в юбилей-то! 950 лет — это не в детский сад ходить. Нужен серьезный подход, соответствующие гости. Поначалу хотели без «зубров», только «Юность» и соседи-старшекурсники — каждому по свиданию, в круговом формате. Но «Динамо» — это тоже Минск, а своих не бросают. Поэтому группа не одна, а две, команд не пять, а шесть («Юность», «Динамо» Минск, «Динамо» Рига, «Динамо» Москва, «Югра», «Локомотив»).



«Юность» — хитрый хозяин, знает свои полномочия и ими пользуется. А чего бы не пользоваться? Календарь турнира составлялся с расчетом на том, что к первому матчу «Юность» подойдет свежей, бодрой. А «Динамо», с которым играть столичное дерби не бог весть как рано, — обескураженное и уставшее. Добивать раненого — дело крайней непорядочности, но на войне все средства хороши. На здорового зубра с голыми руками не пойдешь — разорвет, даже если ты медведь.



***



Третий год подряд московское «Динамо» открывает предсезонные турниры матчем против минских одноклубников. Получается по-разному, но москвичам нравится. Два года назад россияне уступили белорусам — 2:3, а год назад победили — 4:3.



В этот раз новый тренер Владимир Воробьев не стал выставлять всех сильнейших игроков, дав возможность проявить себя молодежи. В запасе остались Бойд, Хиетанен, Кутейкин, Анисин, вратарь Еременко. Место в воротах занял 22-летний Бочаров, на фоне которого даже по умолчанию молодой Карнаухов выглядит Алешей Поповичем. Единственным сыгранным звеном в составе московского «Динамо» была тройка Алексеев-Игумнов-Брюквин, которая в прошлом сезоне выиграла ВХЛ и которая подает большие надежды на будущее. Не такие, как Филип Пиррип у Чарльза Диккенса, но тоже ничего.



У минчан с составом все понятно: Энрот не вернулся, остальные в строю. Пять игроков — Знахаренко, Шарангович, Устиненко, Васильчук, Достанко — на пробных контактах. У последнего на свитере заклеена одна из по ошибке нанесенных букв. Предположу, что Романа случайным образом «наградили» фамилией «Достанько».

Егор Шарангович Прессбол





У гостей из Москвы тоже имеются просматриваемые. Белорус Никита Комаров пытается приглянуться тренерскому штабу Воробьева, который, как оказалось, высоко ценит способности игрока.



— Чем Никита Комаров заинтересовал московское «Динамо»? Как он проявил себя этим вечером?

— Мне нравится Никита, — отвечает коуч команды Владимир Воробьев. — Он добавил нашей команде и роста, и сил. Я прекрасно понимаю, что он немного волновался, выходя на лед перед минскими болельщикам. Но в принципе играл полезно. Парень легко вошел в клуб, ребята хорошо его приняли. Мне нравится отношение Комарова к делу. Думаю, у нас все получится.

— Никита достаточно много удалялся, играя в минском «Динамо». В этот раз тоже…

— Повторюсь, эмоции захлестывали. Я прекрасно это понимал, разговаривал с ним во время игры. Ничего страшного.

Горди Дуайер Прессбол



В первом периоде минчане играли дисциплинированно, компактно, симпатично. Ошибки случались из-за собственной невнимательности. Во время первого большинства, например, так увлеклись атакой, что позабыли про Карсмуса — тот чудом не конвертировал в гол свидание с Карнауховым. А вот с другой попытки численным перевесом удалось воспользоваться. Лисовец при помощи Ковыршина и Матерухина вколотил шайбу в сетку — с минимальным перевесом «зубры» ушли на перерыв.



— Начали встречу робко, — слова тренера Воробьева. — Было видно, что игроки волновались. Многие наши ребята играли в высшей лиге, они очень молодые, без опыта больших матчей.

«Зубры» дерзко начали второй период, но отныне дисциплинированность и компактность характеризовали не их, а соперника. Количество моментов у ворот Карнаухова начало перерастать в качество. Сначала Варнаков, затем Алексеев с передачи Игумнова, потом снова Игумнов, но уже сам… Этому неугомонному нападающему только-только исполнилось 21, а он вытворяет с обороной «Динамо» все, что желает. Почему молодые «зубры» Буйницкий, Амброжейчик, Васильчук, Карабань ведут себя скромнее? Клинкхаммер в очередном большинстве отквитал одну шайбу, но уже через 27 секунд все те же Алексеев и Игумнов нашли одинокого Рылова на дальней штанге — Яков был точен.



Когда Тарасов в середине третьего периода кистевым броском в дальнюю «девятку» увеличил преимущество своей команды до трех шайб, некоторые болельщики потянулись к выходу. Казалось, игра сделана, но Ковыршин был против. Он в течение минуты смог отыграть одну шайбу эффектным броском, но на большее у минских динамовцев сил не хватило. В концовке встречи Тарасов оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота — 6:3.



— Насколько существенны будут изменения в составе на матч с «Юностью»? Особенно интересует вратарский вопрос.

— Конечно, у нас будут изменения, — уверен главный тренер «Динамо» Горди Дуайер. — Мы их обсудим с тренерским штабом прямо после пресс-конференции. Определенно дадим молодым игрокам проявить себя. Также в воротах будет другой голкипер. Через неделю к команде присоединится Юнас Энрот — наш номер один. Для Михаила Карнаухова и Степы Горячевских этот турнир — хороший шанс проявить себя.



— Как показал себя Карнаухов?

— Он провел достаточно хороший матч. Московское «Динамо» заставило его постараться, сделать несколько потрясных сэйвов. В межсезонных турнирах вратари могут допускать ошибки, но не стоит их винить. Михаил здорово сыграл.

— Из тех игроков, которые находятся на просмотре, есть такие, кто разочаровал?

— Ничего фатального не произошло. Никто меня категорически не расстроил. Те игроки, которые на пробных контрактах, заслуживают того, чтобы попробовать показать себя на уровне КХЛ. Наша цель — становиться лучше от игры к игре. И этот турнир не только для команды, но и игроков: каждый может показать себя.

По традиции команды провели серию послематчевых штрафных бросков, в которой минчане были точнее на радость местной публике — 2:1. За «зубров» отличились Шарангович и Степанов, за москвичей — Тарасов.





Владимир ДЕНИСОВ:



— Результат игры неутешительный. Какие впечатления?

— Первая игра сезона: неудачно сыграли. Еще первый период играли, а второй и третий, к сожалению, у нас не получились, было много ошибок. Мы работаем, только знакомимся с системой, которую нам предлагают. Этот турнир — один из элементов подготовки к чемпионату КХЛ.

— Иногда команда проигрывает, но содержанием игры можно остаться довольным. А как в этот раз?

— Я бы так не сказал. К сожалению, содержание игры было не очень хорошим.

— Что нужно искоренить в первую очередь из того, что не получилось?

— С начала второго периода мы очень много позволяли сопернику. Пропустили много контратак… Нужно играть более плотнее. Пять человек в одной зоне, пять — в другой. У нас есть время. Думаю, мы это поправим.

— Вас удалили на 2+10 за атаку в область головы и шеи. После просмотров повтора нарушение не выглядело убедительным…

— Можно было дать две минуты. Я тоже думаю, что на 10 это не тянуло. Но судья решил… В общем, постараюсь больше не получать такие удаления.

— То, что судьи удаляют за любые провинности — хорошо?

— Можно, например, отработать игру в неравных составах.

— Завтра матч с «Юностью». Это будет принципиальный момент?

— Для кого?

— Для «Динамо».

— Возможно. Михаил Михайлович (Захаров — прим.) же сказал, что они ни разу «Динамо» не проигрывали. Думаю, он будет своих ребят серьезно настраивать.



— Что-нибудь хорошее можно вынести из этого матча?

— Думаю, что первый период был неплохой. А потом мы чего-то ждали, не хватало движения. Какая-то расслабленность была.

27 июля в 15.00 состоится столичное дерби «Юность» — «Динамо». Чья возьмет?