«Чего-то ждали, не хватало движения, какая-то расслабленность…» «Зубры» с поражения стартуют на Кубке Минска
Корреспондент pressball.by передает из «Чижовка-Арены».
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Летний хоккей — это как
Кубок Минска — хороший турнир, праздничный, по нраву и своим, и чужим. Минск — город гостеприимный, а в свой день рождения… Нет, ну можно, конечно, втихаря отметить: есть «Юность», есть «Динамо» — две столичные, свои. Семейный круг. Но в
«Юность» — хитрый хозяин, знает свои полномочия и ими пользуется. А чего бы не пользоваться? Календарь турнира составлялся с расчетом на том, что к первому матчу «Юность» подойдет свежей, бодрой. А «Динамо», с которым играть столичное дерби не бог весть как рано, — обескураженное и уставшее. Добивать раненого — дело крайней непорядочности, но на войне все средства хороши. На здорового зубра с голыми руками не пойдешь — разорвет, даже если ты медведь.
***
Третий год подряд московское «Динамо» открывает предсезонные турниры матчем против минских одноклубников. Получается
В этот раз новый тренер Владимир Воробьев не стал выставлять всех сильнейших игроков, дав возможность проявить себя молодежи. В запасе остались Бойд, Хиетанен, Кутейкин, Анисин, вратарь Еременко. Место в воротах занял 22-летний Бочаров, на фоне которого даже по умолчанию молодой Карнаухов выглядит Алешей Поповичем. Единственным сыгранным звеном в составе московского «Динамо» была тройка
У минчан с составом все понятно: Энрот не вернулся, остальные в строю. Пять игроков — Знахаренко, Шарангович, Устиненко, Васильчук, Достанко — на пробных контактах. У последнего на свитере заклеена одна из по ошибке нанесенных букв. Предположу, что Романа случайным образом «наградили» фамилией «Достанько».
У гостей из Москвы тоже имеются просматриваемые. Белорус Никита Комаров пытается приглянуться тренерскому штабу Воробьева, который, как оказалось, высоко ценит способности игрока.
— Чем Никита Комаров заинтересовал московское «Динамо»? Как он проявил себя этим вечером?
— Мне нравится Никита, — отвечает коуч команды Владимир Воробьев. — Он добавил нашей команде и роста, и сил. Я прекрасно понимаю, что он немного волновался, выходя на лед перед минскими болельщикам. Но в принципе играл полезно. Парень легко вошел в клуб, ребята хорошо его приняли. Мне нравится отношение Комарова к делу. Думаю, у нас все получится.
— Никита достаточно много удалялся, играя в минском «Динамо». В этот раз тоже…
— Повторюсь, эмоции захлестывали. Я прекрасно это понимал, разговаривал с ним во время игры. Ничего страшного.
В первом периоде минчане играли дисциплинированно, компактно, симпатично. Ошибки случались
— Начали встречу робко, — слова тренера Воробьева. — Было видно, что игроки волновались. Многие наши ребята играли в высшей лиге, они очень молодые, без опыта больших матчей.
«Зубры» дерзко начали второй период, но отныне дисциплинированность и компактность характеризовали не их, а соперника. Количество моментов у ворот Карнаухова начало перерастать в качество. Сначала Варнаков, затем Алексеев с передачи Игумнова, потом снова Игумнов, но уже сам… Этому неугомонному нападающему
Когда Тарасов в середине третьего периода кистевым броском в дальнюю «девятку» увеличил преимущество своей команды до трех шайб, некоторые болельщики потянулись к выходу. Казалось, игра сделана, но Ковыршин был против. Он в течение минуты смог отыграть одну шайбу эффектным броском, но на большее у минских динамовцев сил не хватило. В концовке встречи Тарасов оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота — 6:3.
— Насколько существенны будут изменения в составе на матч с «Юностью»? Особенно интересует вратарский вопрос.
— Конечно, у нас будут изменения, — уверен главный тренер «Динамо» Горди Дуайер. — Мы их обсудим с тренерским штабом прямо после
— Как показал себя Карнаухов?
— Он провел достаточно хороший матч. Московское «Динамо» заставило его постараться, сделать несколько потрясных сэйвов. В межсезонных турнирах вратари могут допускать ошибки, но не стоит их винить. Михаил здорово сыграл.
— Из тех игроков, которые находятся на просмотре, есть такие, кто разочаровал?
— Ничего фатального не произошло. Никто меня категорически не расстроил. Те игроки, которые на пробных контрактах, заслуживают того, чтобы попробовать показать себя на уровне КХЛ. Наша цель — становиться лучше от игры к игре. И этот турнир не только для команды, но и игроков: каждый может показать себя.
По традиции команды провели серию послематчевых штрафных бросков, в которой минчане были точнее на радость местной публике — 2:1. За «зубров» отличились Шарангович и Степанов, за москвичей — Тарасов.
Владимир ДЕНИСОВ:
— Результат игры неутешительный. Какие впечатления?
— Первая игра сезона: неудачно сыграли. Еще первый период играли, а второй и третий, к сожалению, у нас не получились, было много ошибок. Мы работаем, только знакомимся с системой, которую нам предлагают. Этот турнир — один из элементов подготовки к чемпионату КХЛ.
— Иногда команда проигрывает, но содержанием игры можно остаться довольным. А как в этот раз?
— Я бы так не сказал. К сожалению, содержание игры было не очень хорошим.
— Что нужно искоренить в первую очередь из того, что не получилось?
— С начала второго периода мы очень много позволяли сопернику. Пропустили много контратак… Нужно играть более плотнее. Пять человек в одной зоне, пять — в другой. У нас есть время. Думаю, мы это поправим.
— Вас удалили на 2+10 за атаку в область головы и шеи. После просмотров повтора нарушение не выглядело убедительным…
— Можно было дать две минуты. Я тоже думаю, что на 10 это не тянуло. Но судья решил… В общем, постараюсь больше не получать такие удаления.
— То, что судьи удаляют за любые провинности — хорошо?
— Можно, например, отработать игру в неравных составах.
— Завтра матч с «Юностью». Это будет принципиальный момент?
— Для кого?
— Для «Динамо».
— Возможно. Михаил Михайлович (Захаров — прим.) же сказал, что они ни разу «Динамо» не проигрывали. Думаю, он будет своих ребят серьезно настраивать.
— Думаю, что первый период был неплохой. А потом мы
27 июля в 15.00 состоится столичное дерби «Юность» — «Динамо». Чья возьмет?
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