ОСОБОЕ МНЕНИЕ.

Я далек от мысли, что Зарипову вдруг потребовались некие запрещенные вещества. Да, моложе он не становится, но до 36 лет и на высочайшем уровне он доиграл только за счет того, что в его манере игры — минимальный упор на «физику». Игровой интеллект, катание, руки и упорная работа над собой — те добродетели, за счет которых он столько достиг.

В КХЛ, конечно, маловато допинг-проб. За весь прошлый сезон было проведено 377. Это при том что на льду появлялось более тысячи хоккеистов. Многие кивают на НХЛ — мол, там «жрут все». Однако же Национальная хоккейная лига тестирует всех до единого как минимум раз в год. Не более двух, но как минимум раз и, естественно, без предупреждения.

Впрочем, не суть. В конце концов, Зарипов провел более 150 матчей за сборную на всех возможных уровнях. Десяток из них в сезоне-2015/16, по итогам которых его так или иначе тестировали. И никаких проблем. Да, старт прошедшего чемпионата у него не задался — всего 7 (3+4) очков за первые 20 матчей. За следующие 36 он набрал 38 (13+25). Но у кого из хоккеистов, даже великих, не бывало спадов? Да еще и на фоне чемпионского «похмелья», а также на фоне перевода во вторую тройку, где не было ни Мозякина, ни Коваржа, понимающих Даниса с полуслова.

И ладно бы что-то реально действенное, но псевдоэфедрин? В хоккее от него крайне мало толку. Если, конечно, не принимать его на постоянной основе. Что очень маловероятно, потому что последствия и побочные эффекты не заставят себя ждать.

Да и вообще — во внесоревновательный период он вполне себе разрешен.

Смущает гидрохлортиазид. Диуретик, являющийся «особой» субстанцией в списке запрещенных препаратов ВАДА. Запрещенный всегда. За него дают два года, даже не думая. Потому что он является маскирующим препаратом. Скрывающим следы применения других запрещенных веществ. Сам по себе тиазид в хоккее абсолютно бесполезен. Более того — вреден, потому что обезвоживает организм, нарушает электролитический баланс, усиливает распад белка. Но, так или иначе, его обнаружение в пробе — это приговор. Который может подлежать обжалованию, только если спортсмен сможет продемонстрировать, каким образом он попал в организм, и доказать, что использование не подразумевало улучшение спортивных результатов. В таком случае возможна даже отмена дисквалификации, но в данной ситуации — это очень и очень сомнительно.

Правда, судя по сроку дисквалификации, а по новой директиве ВАДА за диуретики «впаивают» сразу четыре года, превышение было незначительным. Да и для того, чтобы скрыть употребление стероидов, тиазид малоэффективен. Но так или иначе является «особой» субстанцией.

По правде говоря, оба вещества могли попасть в организм при употреблении двух разных противопростудных средств с разнонаправленным эффектом, дополняющих друг друга. Концентрация, само собой, при этом будет небольшой. Это действительно вероятно. Поскольку эти препараты входят в довольно большое количество лекарственных средств. По отдельности. Плохо, что в протоколе применение явно не было отображено. И именно поэтому скостить срок будет прак-тически невозможно. По факту-то в ВАДА — презумпция виновности.

Это лишь предположение, но я ставлю на обычную безалаберность. Вызванную в том числе и пассивностью в вопросе забора проб со стороны КХЛ. Да, хоккей — анаэробный игровой вид спорта, в котором допинг никогда не играл и не будет играть серьезной роли. Но контроль необходим хотя бы для того, чтобы избежать подобных ситуаций.

Тяжелый урок, но, видимо, он был нужен. Вместе с тем у Зарипова практически не остается вариантов. Рассмотрение апелляции, которая еще не подана, займет около полугода. Шансы на отмену дисквалификации — минимальные. Вернуться, пропустив даже сезон, будет невероятно трудно. Пропустив два — и вовсе нереально.

Ходят нелепые слухи о том, что целый ряд бывших и нынешних игроков СКА тоже попался, но каким-то образом сумел избежать наказания. Неурядица у одного армейского хоккеиста действительно случилась, но небольшая, поэтому все ограничилось предупреждением. Если бы там действительно было что-то серьезное, никому не подчиняющееся ВАДА игрока с удовольствием растоптало бы. Сами понимаете, ему только дай повод.

ИГОРЬ ЕРОНКО