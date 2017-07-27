Главный арбитр КХЛ: С критикой судей давно пора заканчивать

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СУДЬИ НЕ ОБВИНЯЮТ ХОККЕИСТОВ, КОТОРЫЕ НЕ ЗАБИВАЮТ.

— В этом году трудный чемпионат будет не только для команд, но и для арбитров.

— К ноябрю пройдет практически 50 процентов матчей регулярки. Мы провели углубленное медицинское обследование наших судей перед сбором, хорошо подготовимся к сезону. Есть и мелкие хитрости, которые молодые ребята должны перенять. Например, когда назначают на тот или иной матч, судьи пишут рейсы, которыми бы хотели полететь. Так вот нет ничего хуже ночных перелетов, советуем им, чтобы летели днем, тогда можно будет лучше восстановиться.

— Было время, когда требовали много иностранных арбитров. Но если не считать белорусских специалистов, у нас всего четыре иностранца.

— Да просто у нас работают совсем не хуже. Мы вели переговоры с иностранными арбитрами, смотрели их. Но кого-то не устроили условия, а кто-то не устроил нас своим уровнем. Да, сейчас у нас два арбитра из Латвии и два из Чехии, но все они прекрасно владеют русским языком. Антонин Йержабек даже тесты сдавал на русском.

— Все ли сдали тесты?

— По правилам — все. Александр Сергеев не выполнил нормативы, но у него есть две недели, чтобы исправиться. У нас к нему никаких претензий, тем более, он недавно перенес операцию на бедре. Подготовится и сдаст.

— Каждый раз я вам задаю вопрос по поводу Вячеслава Буланова. Его опять нет на сборах.

— Ничего нового сказать не могу. Ситуация осталась на прежнем уровне. Вячеслав не будет работать на играх в КХЛ в этом сезоне.

— В прошлом сезоне вы поразили общественность тем, что начали раздавать штрафы за критику арбитров, причем, весьма приличные. Говорят, что сейчас все штрафы увеличиваются в два раза и платить 600 тысяч рублей за слова «у нас есть вопросы к арбитрам» довольно странно.

— Просто каждый должен заниматься своим делом. Тренеры пусть работают с игроками, а арбитрами должны заниматься в департаменте судейства. Не надо перекладывать свои проблемы на других. Давно пора с этим было заканчивать.

— Вас сейчас не тронь совсем.

— Мы всегда открыты для общения со всеми клубами, я всегда отвечаю на вопросы, обсуждаю моменты. Но не считаю правильным, когда кто-то из руководителей начинает звонить прямо во время матча. Это игра.

— Но почему нельзя задавать вопросы по вашей работе?

— А почему мы не задаем вопросы по поводу хоккеистов, которые не забивают в пустой угол? Я хочу сказать, что судьи ошибались, ошибаются и будут ошибаться, как и все люди. Мы стараемся, что этих ошибок было меньше. Работаем над этим. Но еще раз повторю — пусть каждый занимается своим делом.

НАКАЗАНИЕ СУДЕЙ — НАШЕ ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО.

— В прошлом году вы выписали штраф одному из хоккеистов за слова «вопросы к судейству есть, но в поражении виноваты не они, а команда».

— Мне надо посмотреть бумаги, как появился этот штраф, думаю, что там все-таки было по-другому. Но нигде в мире не обсуждают работу арбитров. Мы сами с них спрашиваем строго.

— И вы не будете рассказывать о том, как наказываете арбитров?

— Тоже не понимаю смысла. Это наше внутреннее дело, мы с них спрашиваем серьезно. Но выходить и рассказывать о том, что кто-то отстранен от работы за ошибки — это прибивать судью морально. Не думаю, что это будет правильно.

— Еще про деньги. В прошлом году вы стали жестко штрафовать за симуляцию, игрокам выписывали крупные штрафы, но потом все сошло на нет. Правда ли, что вам сказали притормозить, ведь потом наказывать стали реже.

— Так это хоккеисты изменили свое поведение на льду, а не мы притормозили. У нас все осталось по-прежнему, но в командах поняли, что теперь за красивые падения строго наказывают и исключили это.

— Увеличился ли бюджет судейского комитета?

— Нет. Вы имеете в виду фонд оплаты?

— Не только. Будет олимпийская пауза, нужны будут сборы.

— Сборы будут. Как всегда в сезоне будет три сбора, так что с этим проблем нет. Отмечу, что в КХЛ в этом сезоне выделили сумму на экипировку арбитров. Теперь наши ребята будут приезжать на стадион в одинаковых костюмах, они будут выглядеть солидно.

— Вы снова вернули контракты, как систему оплаты арбитров. Это вроде бы и хорошо, но при системе «матч — оплата» у арбитров больше мотивации работать лучше и чаще получать назначения.

— Не думаю, что контрактная система как-то скажется на мотивации. Нет, у нас она не единая. Есть арбитры топ-уровня, которые будут получать большую загруженность, что скажется на их заработках. Судьи, которые только подбираются к уровню «топ» могут рассчитывать на повышение зарплаты в следующем сезоне. Мне кажется, что контрактная система более справедлива. И мы хотим прийти к тому, чтобы ни один судья не провел более 60 матчей в регулярном чемпионате.

— У вас на сборах проходит хоккейный турнир, и я с удивлением узнал, что Денис Наумов получил дисквалификацию. Ничего себе у вас страсти!

— Между прочим, эти игры обслуживают наши молодые судьи, и для них это приличное испытание. Я вполне серьезно говорю, нет ничего труднее, чем работать на таких играх. Денис же просто поставил молодых парней в стрессовую ситуацию, опыт выхода из которой им пригодится. Но у нас на турнирах всякое бывает. Мужики же играют в серьезную игру, бывает, зарубаются. Но я всегда напоминаю, что это лишь товарищеский турнир.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Новогорска.