Большой хоккей начался уже в июле

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СПОКОЙСТВИЕ ВОРОБЬЕВА.

Если вы смотрели любую игру московского «Динамо» в прошлом сезоне, то могли бы обратить внимание на то, как ведет себя Владимир Воробьев на скамейке. Он метался по ней с первой до последней секунды и совершенно не важно, какой был счет на табло. Давил на арбитров, возмущался какими-то действиями. Первое, что бросилось в глаза во время встречи против минчан — спокойствие тренера. А бушует уже Андрей Скопинцев. Видимо, должность главного тренера меняет людей.

— Я уже пережил самые тяжелые времена, бессонные ночи, — говорил главный тренер «Динамо» Москва перед отъездом в Минск. — Весь стресс пережил тогда. Сейчас уже ко всему буду относиться иначе.

ДУБЛЬ РЫЛОВА.

Яков Рылов, выступая за «Ак Барс» и «Динамо», не забивал больше семидесяти матчей подряд. Причем защитник относился к этому с юмором, был не прочь посмеяться над тем, что шайба никак не идет в ворота и не испытывал комплекс по этому поводу.

— Для меня главное хорошо играть в защите, — повторял он. — В той же Казани было кому забивать.

В «Динамо» у Якова совсем другие роли, да и вообще он созрел до момента, когда может повести за собой команду. Защитник дважды отличился во встрече против минских одноклубников, но моментально показал, что отличился только за счет удачных действий партнеров.

В «ЛОКОМОТИВЕ» — БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.

«Локомотив» словно не отдыхал. Какие-то мелкие изменения произошли в четвертом звене, но три тройки можно назвать с закрытыми глазами. Понятно, что нет Андрея Локтионова и Александра Кадейкина, но еще не факт, что они покинут ярославскую систему.

Совсем никак не изменилась и игра команды. Опять все очень строго, очень аккуратно. Счет 2:1 гораздо хуже, чем 1:0 и ярославцы показали свой типичный хоккей, который принес им результат в последние два года при Алексее Кудашове.

ДРАКИ.

Главным бойцом первого дня турнира стал Илья Любушкин из «Локомотива». Интересно, что Илья в повседневной жизни не просто добродушный, но и всячески отказывается признаваться, что заинтересован в каких-то боях. Но стоит начаться игре, как от прежнего Ильи совсем ничего не остается.

В конце встречи против рижан он дважды попытался начать потасовку с Гунарсом Скворцовсом, но и соперник не испытывал особого желания, да и арбитры были настороже. Любушкин же после игры опять стал флегматиком и пожимал плечами, когда ему напоминали о драках.

ВРАТАРЬ.

Иван Бочаров в прошлом сезоне выиграл для Балашихи Братину, и поверьте, что именно он организовал 80 процентов победы.

— Именно Иван стал тем стержнем, что привел клуб к успеху, — соглашается Анатолий Антипов, главный почившего в бозе клуба. — Уверен, что у него есть будущее в КХЛ.

Бочаров был все время четвертым-пятым вратарем в системе, сезон он провел в Красноярске, так как не было шансов даже стать третьим, но в прошлом году выстрелил. В среду Бочаров дебютировал за первую команду пусть и в предсезонной игре, и было видно, что ему пока очень непросто. В двух моментах с пропущенными шайбами он мог сыграть и надежней, но в первом периоде дважды выручал в безнадежной ситуации. Команда победила, но надо посмотреть, в какой форме Александр Еременко, чтобы делать прогнозы относительно «Динамо».

ТРОЙКА БЕЛО-ГОЛУБЫХ.

Лучшая тройка дня: Даниил Тарасов — Игорь Игнатушкин — Артем Подшендялов, которую неожиданно придумали в московском «Динамо». Игнатушкин вообще достаточно недооцененный центр. Всю жизнь он считался человеком, которого надо выпускать на меньшинство, в оборону, а в «Сочи» он был переведен в первое звено и назабивал столько, что завидовали признанные бомбардиры.

ЛОКОМОТИВ — ДИНАМО Р — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Алексеев (Мосалев, Контиола), 7:15 — 1:0. Мосалев (Манухов, Алексеев, бол.), 39:56 — 2:0. Скворцовс (Евпаловс), 41:30 — 2:1. Коршков (Красковский, п.в.), 59:43 — 3:1.

ДИНАМО Мн — ДИНАМО М — 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)

Голы: Лисовец, Клинхаммер, Ковыршин — Варнаков, Анд. Алексеев, Игумнов, Рылов, Тарасов (2).