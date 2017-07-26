Большой хоккей начался уже в июле
Стартовали матчи предсезонных турниров КХЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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СПОКОЙСТВИЕ ВОРОБЬЕВА.
Если вы смотрели любую игру московского «Динамо» в прошлом сезоне, то могли бы обратить внимание на то, как ведет себя Владимир Воробьев на скамейке. Он метался по ней с первой до последней секунды и совершенно не важно, какой был счет на табло. Давил на арбитров, возмущался
— Я уже пережил самые тяжелые времена, бессонные ночи, — говорил главный тренер «Динамо» Москва перед отъездом в Минск. — Весь стресс пережил тогда. Сейчас уже ко всему буду относиться иначе.
ДУБЛЬ РЫЛОВА.
Яков Рылов, выступая за «Ак Барс» и «Динамо», не забивал больше семидесяти матчей подряд. Причем защитник относился к этому с юмором, был не прочь посмеяться над тем, что шайба никак не идет в ворота и не испытывал комплекс по этому поводу.
— Для меня главное хорошо играть в защите, — повторял он. — В той же Казани было кому забивать.
В «Динамо» у Якова совсем другие роли, да и вообще он созрел до момента, когда может повести за собой команду. Защитник дважды отличился во встрече против минских одноклубников, но моментально показал, что отличился только за счет удачных действий партнеров.
В «ЛОКОМОТИВЕ» — БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
«Локомотив» словно не отдыхал.
Совсем никак не изменилась и игра команды. Опять все очень строго, очень аккуратно. Счет 2:1 гораздо хуже, чем 1:0 и ярославцы показали свой типичный хоккей, который принес им результат в последние два года при Алексее Кудашове.
ДРАКИ.
Главным бойцом первого дня турнира стал Илья Любушкин из «Локомотива». Интересно, что Илья в повседневной жизни не просто добродушный, но и всячески отказывается признаваться, что заинтересован в
В конце встречи против рижан он дважды попытался начать потасовку с Гунарсом Скворцовсом, но и соперник не испытывал особого желания, да и арбитры были настороже. Любушкин же после игры опять стал флегматиком и пожимал плечами, когда ему напоминали о драках.
ВРАТАРЬ.
Иван Бочаров в прошлом сезоне выиграл для Балашихи Братину, и поверьте, что именно он организовал 80 процентов победы.
— Именно Иван стал тем стержнем, что привел клуб к успеху, — соглашается Анатолий Антипов, главный почившего в бозе клуба. — Уверен, что у него есть будущее в КХЛ.
Бочаров был все время
ТРОЙКА
Лучшая тройка дня: Даниил Тарасов — Игорь Игнатушкин — Артем Подшендялов, которую неожиданно придумали в московском «Динамо». Игнатушкин вообще достаточно недооцененный центр. Всю жизнь он считался человеком, которого надо выпускать на меньшинство, в оборону, а в «Сочи» он был переведен в первое звено и назабивал столько, что завидовали признанные бомбардиры.
ЛОКОМОТИВ — ДИНАМО Р — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Алексеев (Мосалев, Контиола), 7:15 — 1:0. Мосалев (Манухов, Алексеев, бол.), 39:56 — 2:0. Скворцовс (Евпаловс), 41:30 — 2:1. Коршков (Красковский, п.в.), 59:43 — 3:1.
ДИНАМО Мн — ДИНАМО М — 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)
Голы: Лисовец, Клинхаммер, Ковыршин — Варнаков, Анд. Алексеев, Игумнов, Рылов, Тарасов (2).