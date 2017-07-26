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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30503298/
26 июля 2017, 21:25 | Хоккей: КХЛ | Прессбол

Кубок Минска. Столичное «Динамо» уступило московским одноклубникам в первом спарринге лета

Столичное «Динамо» проиграло кардинально обновленному московскому «Динамо» в матче стартовавшего на льду «Чижовки-Арены» Кубка Минска — 3:6.

В турнире участвуют шесть клубов, разделенных на две группы. В группе «А» оказались минское и московское «Динамо», а также «Юность». Команды проведут по два матча, а затем — стыковые игры в зависимости от занятых в «трио» предварительных мест. 27 июля в 15.00 состоится столичное дерби «Юность» — «Динамо».

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