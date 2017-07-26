Игроки «Адмирала» заложили аллею памяти Сергея Гимаева

Сергей Наильевич Гимаев ушёл из жизни 18 марта на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.



Хоккеист Гимаев выступал за ЦСКА и СКА, принимал участие в играх сборной СССР. Позже работал тренером, комментатором и экспертом на телевидении. Сергей Наильевич — многократный чемпион СССР и обладатель Кубка СССР, неоднократно входил в число лучших советских защитников, награждён орденом Почёта.