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26 июля 2017, 19:20 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Салават Юлаев» победил «Трактор» в товарищеском матче благодаря голу Куляша

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в выставочном матче с челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче записал на свой счёт защитник уфимской команды Денис Куляш, забросивший шайбу в численном большинстве. Голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Кареев отметился первым сухим матчем за свою команду.

Сегодня также стартовал Кубок Минска и проходят товарищеские матчи «Торос» — «Лада» и «Нефтяник» — «Ак Барс».

Салават Юлаев
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