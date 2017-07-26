«Салават Юлаев» победил «Трактор» в товарищеском матче благодаря голу Куляша

Единственный гол в матче записал на свой счёт защитник уфимской команды Денис Куляш, забросивший шайбу в численном большинстве. Голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Кареев отметился первым сухим матчем за свою команду.



Сегодня также стартовал Кубок Минска и проходят товарищеские матчи «Торос» — «Лада» и «Нефтяник» — «Ак Барс».