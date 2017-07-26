«Салават Юлаев» победил «Трактор» в товарищеском матче благодаря голу Куляша
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в выставочном матче с челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол в матче записал на свой счёт защитник уфимской команды Денис Куляш, забросивший шайбу в численном большинстве. Голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Кареев отметился первым сухим матчем за свою команду.
Сегодня также стартовал Кубок Минска и проходят товарищеские матчи «Торос» — «Лада» и «Нефтяник» — «Ак Барс».
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