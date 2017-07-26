Ярославский «Локомотив» победил рижское «Динамо» в розыгрыше Кубка Минска по хоккею
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты ярославского «Локомотива» победили рижское «Динамо» в первом матче турнира «Кубок Минска», сообщает корреспондент БЕЛТА.
На льду «Чижовка-Арены» ярославцы обыграли рижан со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). У победителей шайбы забросили Денис Алексеев, Денис Мосалев и Егор Коршков, в составе рижан отличился Гунарс Скворцов.
Во втором поединке сыграют динамовцы Минска и Москвы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter