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26 июля 2017, 19:18 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Ярославский «Локомотив» победил рижское «Динамо» в розыгрыше Кубка Минска по хоккею

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты ярославского «Локомотива» победили рижское «Динамо» в первом матче турнира «Кубок Минска», сообщает корреспондент БЕЛТА.

На льду «Чижовка-Арены» ярославцы обыграли рижан со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). У победителей шайбы забросили Денис Алексеев, Денис Мосалев и Егор Коршков, в составе рижан отличился Гунарс Скворцов.

Во втором поединке сыграют динамовцы Минска и Москвы.

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