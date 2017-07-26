«Барыс» дал разъяснение по Панюкову

«Согласно условий Правового регламента КХЛ (п. 3 ст.8) до истечения действующего контракта Кирилла Панюкова с ХК “Барыс” 28 апреля 2017 года (хоккеисту в возрасте до 21 года (включительно) Клуб имеет право сделать Квалификационное предложение в размере 150% и 170% (на первый и второй сезоны соответственно) или более от суммы заработной платы (вознаграждения) Игрока за последний сезон завершающегося Контракта. В этом случае Игрок не выходит на “рынок” и не имеет права принимать контрактные предложения других Клубов). Клуб сделал хоккеисту Квалификационное предложение..



На основании вышеизложенного КХЛ присвоила Панюкову статус “Закрепленные права” в соответствии пп. “а” п. 1 ст. 13 Правового регламента КХЛ (Хоккеист в статусе “ОСА”, имея Квалификационное предложение от Клуба КХЛ отказывается подписать Контракт в соответствии с условиями Квалификационного предложения, которое Игрок был обязан принять в соответствии со ст.8 Правового регламента КХЛ)..



Таким образом, на текущий момент спортивные права на Кирилла Панюкова принадлежат ХК “Барыс”. Это означает, что без разрешения ХК “Барыс” игрок не имеет права выступать ни за одну из команд системы КХЛ (КХЛ, ВХЛ, МХЛ)..



В последние дни в прессе и фанатской среде активно муссируются различные слухи и домыслы о статусе отношений игрока и клуба. Просим фанатов и СМИ доверять официальной информации», — говорится в сообщении астанинского «Барыса».