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26 июля 2017, 17:25 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Локомотив» в первом матче Кубка Минска победил рижское «Динамо»

Ярославский «Локомотив» в выставочной встрече одержал победу над рижским «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:1.

«Локомотив» открыл счёт в первом периоде, заброшенной шайбой отметился Денис Алексеев с передачи Дениса Мосалёва. Во второй двадцатиминутке Денис Мосалёв забил гол, увеличив преимущество своей команды. На старте третьего периода Гунарс Скворцов сократил отставание «Динамо» в счёте. До конца встречи динамовцы не сумели сравнять счёт, а на последних минутах Егор Коршков забил в пустые ворота, установив окончательный счёт — 3:1.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».

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