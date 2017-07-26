Дело Зарипова нуждается в расследовании

Три человека, выступавшие в КХЛ, попались на допинге и получили дисквалификации. У Андрея Конева из «Адмирала» она скоро заканчивается и вряд его жизнь сильно изменится. Дерек Смит до этого был знаменит тем, что стал запасным вратарем в «Медвешчаке», когда там продали всех голкиперов, но сейчас он не выступает в КХЛ. А третье имя всех нас потрясло. Данис Зарипов получил двухлетнюю дисквалификацию и все говорит за то, что срок ему не уменьшат (из-за препаратов, найденных в организме), а это значит гарантированное завершение карьеры хоккеиста. Через два года ему будет 38 лет. Он, конечно, может подписать с кем-нибудь контракт, но смысла это делать мало. Да еще и не факт, что ему предложат договор. Меня интересует другой вопрос. Недавно наши законодатели приравняли употребление допинга к уголовному преступлению. И мне бы хотелось, чтобы провели настоящее расследование по поводу того, как запрещенный препарат попал в организм хоккеиста. Я далек от мысли, что Зарипов приходил домой, изучал этикетки и сознательно принимал вещества, которые могли бы ему чем-то помочь. Значит, кто-то помог. Но кто? И это надо обязательно выяснить.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BW-l5XulRJa/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">"Трактор" крупно обыграл "Сочи" в Финляндии, 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) Игорь Полыгалов оформил дубль, также отличились Ник Бэйлен, Андрей Ерофеев и Артем Пеньковский.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Хоккейный клуб «Трактор» (@hc_traktor) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-25T17:30:58+00:00">Июл 25 2017 в 10:30 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ТРАКТОР» РАЗГРОМИЛ «СОЧИ»

«Трактор» провел вторую встречу на сборе в Паюлахти, игру можно было смотреть в интернете, и я честно провел два часа у экрана, увидев победу челябинской команды над «Сочи» — 5:1. Анвар Гатиятулин говорил мне недавно, что вряд ли стиль команды изменится, она по-прежнему будет играть от обороны. Но, видимо, когда команда пропускает первую шайбу, то все меняется. Челябинцы очень понравились качеством реализации моментов. При этом и к «Сочи» вопросов нет. В первом периоде они смотрелись лучше соперника, активней, а после перерыва как будто все изменилось. Сергей Зубов позже сказал, что у него нет претензий по самоотдаче игроков, но я бы вообще запретил оценивать «самоотдачу». Если вы не хотите играть, то идите работать на завод. И неважно, какой это турнир, сильный или слабый соперник. Но глобальные выводы делать все-таки не стоит. У южного клуба была довольно экспериментальная оборона, что лишний раз показало, насколько большой разрыв в уровне мастерства между первой-второй парами и остальными.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BW-16BHhByg/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#hcslovan v prvom domácom prípravnom zápase zdolal @spartak_hc 3:2 po nájazdoch. Góly strieľali Pavol Skalický, Tommi Taimi. Rozhodujúci nájazd Lukáš Kašpar. @khl #vernislovanu</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от HC SLOVAN Bratislava (@hcslovan) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-25T19:50:52+00:00">Июл 25 2017 в 12:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ «СПАРТАКА»

«Слован» собрал на выставочный матч против «Спартака» — 4200 зрителей. Только подумайте, что, например, ЦСКА не набирает столько зрителей каждую официальную встречу. И потому нам нужен братиславский клуб в лиге. Так вот Милош Ржига обыграл «Спартак» в серии буллитов — 3:2 и показал, что так просто с этим соперником не будет. Пугали ошибки в обороне братиславцев. Но это вопрос скорее к игрокам и к тому, кто занимается игрой в защите в тренерском штабе. Спартаковцы же опять действовали в разнобой. То есть, на первый взгляд, с прошлого сезона ничего не поменялось. Прежняя вальяжность, а главное, умение «заснуть» прямо во время игры. Но, возможно, все это следствие сборов, да и потом красно-белые впервые в сезоне играли спарринг. Но Вадиму Епанчинцеву стоит обеспокоиться.

КАНАДСКИЙ НАБОР