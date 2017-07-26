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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30496267/
26 июля 2017, 15:37 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Дело Зарипова нуждается в расследовании

Обзор дня от Алексея Шевченко.

Обзор дня от Алексея Шевченко. Увеличить
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Три человека, выступавшие в КХЛ, попались на допинге и получили дисквалификации. У Андрея Конева из «Адмирала» она скоро заканчивается и вряд его жизнь сильно изменится. Дерек Смит до этого был знаменит тем, что стал запасным вратарем в «Медвешчаке», когда там продали всех голкиперов, но сейчас он не выступает в КХЛ. А третье имя всех нас потрясло. Данис Зарипов получил двухлетнюю дисквалификацию и все говорит за то, что срок ему не уменьшат (из-за препаратов, найденных в организме), а это значит гарантированное завершение карьеры хоккеиста. Через два года ему будет 38 лет. Он, конечно, может подписать с кем-нибудь контракт, но смысла это делать мало. Да еще и не факт, что ему предложат договор. Меня интересует другой вопрос. Недавно наши законодатели приравняли употребление допинга к уголовному преступлению. И мне бы хотелось, чтобы провели настоящее расследование по поводу того, как запрещенный препарат попал в организм хоккеиста. Я далек от мысли, что Зарипов приходил домой, изучал этикетки и сознательно принимал вещества, которые могли бы ему чем-то помочь. Значит, кто-то помог. Но кто? И это надо обязательно выяснить.

«ТРАКТОР» РАЗГРОМИЛ «СОЧИ»

«Трактор» провел вторую встречу на сборе в Паюлахти, игру можно было смотреть в интернете, и я честно провел два часа у экрана, увидев победу челябинской команды над «Сочи» — 5:1. Анвар Гатиятулин говорил мне недавно, что вряд ли стиль команды изменится, она по-прежнему будет играть от обороны. Но, видимо, когда команда пропускает первую шайбу, то все меняется. Челябинцы очень понравились качеством реализации моментов. При этом и к «Сочи» вопросов нет. В первом периоде они смотрелись лучше соперника, активней, а после перерыва как будто все изменилось. Сергей Зубов позже сказал, что у него нет претензий по самоотдаче игроков, но я бы вообще запретил оценивать «самоотдачу». Если вы не хотите играть, то идите работать на завод. И неважно, какой это турнир, сильный или слабый соперник. Но глобальные выводы делать все-таки не стоит. У южного клуба была довольно экспериментальная оборона, что лишний раз показало, насколько большой разрыв в уровне мастерства между первой-второй парами и остальными.

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ «СПАРТАКА»

«Слован» собрал на выставочный матч против «Спартака» — 4200 зрителей. Только подумайте, что, например, ЦСКА не набирает столько зрителей каждую официальную встречу. И потому нам нужен братиславский клуб в лиге. Так вот Милош Ржига обыграл «Спартак» в серии буллитов — 3:2 и показал, что так просто с этим соперником не будет. Пугали ошибки в обороне братиславцев. Но это вопрос скорее к игрокам и к тому, кто занимается игрой в защите в тренерском штабе. Спартаковцы же опять действовали в разнобой. То есть, на первый взгляд, с прошлого сезона ничего не поменялось. Прежняя вальяжность, а главное, умение «заснуть» прямо во время игры. Но, возможно, все это следствие сборов, да и потом красно-белые впервые в сезоне играли спарринг. Но Вадиму Епанчинцеву стоит обеспокоиться.

КАНАДСКИЙ НАБОР

Сборная Канады обнародовала составы для участия сразу в двух турнирах. Напомним, что часть отправляется на турнир в Сочи, а часть — в Санкт-Петербург. Если у вас и были иллюзии по поводу того, что без игроков НХЛ североамериканцы слабые, то они должны развеяться. Легко набраны два неплохих состава (я уверен, что в чемпионате КХЛ каждая была бы в верхней части таблицы и грозой в плей-офф), а ведь еще нет ребят из АХЛ. А там в последнее время односторонние контракты с клубами АХЛ подписывают очень приличные хоккеисты. Два состава у Канады разные, но я бы не сказал, что есть первый и второй. Идет просмотр ребят, понятно, что у того же Тальбо, который приедет в Сочи, шансов на попадание в Корею немного. Но его все равно проверяют. Вся надежда у нас на главного тренера Уилли Дежардена. Он в прошлом году возглавлял «Ванкувер» и в самые сложные моменты сильно терялся. Не исключено, что это качество он сохранит на Олимпиаду. Правда, в Корее у него будут совсем другие помощники.

Металлург Мг
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