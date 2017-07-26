Дело Зарипова нуждается в расследовании
Обзор дня от Алексея Шевченко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Три человека, выступавшие в КХЛ, попались на допинге и получили дисквалификации. У Андрея Конева из «Адмирала» она скоро заканчивается и вряд его жизнь сильно изменится. Дерек Смит до этого был знаменит тем, что стал запасным вратарем в «Медвешчаке», когда там продали всех голкиперов, но сейчас он не выступает в КХЛ. А третье имя всех нас потрясло. Данис Зарипов получил двухлетнюю дисквалификацию и все говорит за то, что срок ему не уменьшат (из-за препаратов, найденных в организме), а это значит гарантированное завершение карьеры хоккеиста. Через два года ему будет 38 лет. Он, конечно, может подписать с
«ТРАКТОР» РАЗГРОМИЛ «СОЧИ»
«Трактор» провел вторую встречу на сборе в Паюлахти, игру можно было смотреть в интернете, и я честно провел два часа у экрана, увидев победу челябинской команды над «Сочи» — 5:1. Анвар Гатиятулин говорил мне недавно, что вряд ли стиль команды изменится, она
ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ «СПАРТАКА»
«Слован» собрал на выставочный матч против «Спартака» — 4200 зрителей. Только подумайте, что, например, ЦСКА не набирает столько зрителей каждую официальную встречу. И потому нам нужен братиславский клуб в лиге. Так вот Милош Ржига обыграл «Спартак» в серии буллитов — 3:2 и показал, что так просто с этим соперником не будет. Пугали ошибки в обороне братиславцев. Но это вопрос скорее к игрокам и к тому, кто занимается игрой в защите в тренерском штабе. Спартаковцы же опять действовали в разнобой. То есть, на первый взгляд, с прошлого сезона ничего не поменялось. Прежняя вальяжность, а главное, умение «заснуть» прямо во время игры. Но, возможно, все это следствие сборов, да и потом
КАНАДСКИЙ НАБОР
Сборная Канады обнародовала составы для участия сразу в двух турнирах. Напомним, что часть отправляется на турнир в Сочи, а часть — в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter