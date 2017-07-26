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— Турнир, где все клубы будут сдавать внутренний экзамен. «Динамо» едет туда в качестве темной лошадки, и даже Владимир Воробьев толком не понимает, на что способен этот состав. Сандис Озолиньш дебютирует в КХЛ, а летом мы получали очень мало новостей из Риги. Игорь Захаркин интересен с любым клубом, а «Локомотив» в это межсезонье только терял, но считается фаворитом.

Интрига: выступление московского «Динамо». Главный тренер говорит, что еще на этом турнире он собирается проверять связки и сочетания, победа не является самым важным критерием, но за четыре игры можно понять, как тренер контролирует игроков. Слушаются ли они его? Воспринимают ли?

Вопрос: Игорь Захаркин вроде бы продавил возможность приглашения иностранцев в команду, но, видимо, не до конца. Предсезонку начали с двумя легионерами, после первого выставочного матча остался один. Захаркин считает, что способен даже такую команду вывести в плей-офф, но первые две встречи против «Немана» показали, что с таким коллективом был бы успех лишь в открытом чемпионате Беларуси.