Шевченко: Михаил Захаров — главный антагонист минского «Динамо»
Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал предстоящий Кубок Минска. 26 июля минское «Динамо» встретится с московскими одноклубниками.
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— Турнир, где все клубы будут сдавать внутренний экзамен. «Динамо» едет туда в качестве темной лошадки, и даже Владимир Воробьев толком не понимает, на что способен этот состав. Сандис Озолиньш дебютирует в КХЛ, а летом мы получали очень мало новостей из Риги. Игорь Захаркин интересен с любым клубом, а «Локомотив» в это межсезонье только терял, но считается фаворитом.
Интрига: выступление московского «Динамо». Главный тренер говорит, что еще на этом турнире он собирается проверять связки и сочетания, победа не является самым важным критерием, но за четыре игры можно понять, как тренер контролирует игроков. Слушаются ли они его? Воспринимают ли?
Вопрос: Игорь Захаркин вроде бы продавил возможность приглашения иностранцев в команду, но, видимо, не до конца. Предсезонку начали с двумя легионерами, после первого выставочного матча остался один. Захаркин считает, что способен даже такую команду вывести в
Курьез: в турнире клубов КХЛ выступят два белорусских, причем Михаил Захаров из «Юности» — главный антагонист минского «Динамо». Он постоянно критикует команду, многие считают, что Захаров сам хочет попробовать себя на таком уровне, но мы в это не верим, прекрасно понимая, что подобное поведение — типично белорусская привычка, — приводит слова Захарова
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