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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30492856/
25 июля 2017, 23:45 | Хоккей: КХЛ | Lenta.Ru

Источник сообщил о проблемах с допингом у троих хоккеистов СКА

Трое хоккеистов санкт-петербургского СКА имели проблемы с запрещенными препаратами, однако избежали наказания. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает Inkazan со ссылкой на источник.

Трое хоккеистов <nobr>санкт-петербургского</nobr> <span class=error>СКА</span> имели проблемы с запрещенными препаратами однако избежали наказания. Речь идет о нападающих Вадиме Шипачеве (перешел в клуб Национальной хоккейной лиги Вегас <span class=error>Найтс</span>) Илье Ковальчуке и Евгении <span class=error>Дадонове</span>. Все хоккеистам удалось избежать санкций от Континентальной хоккейной лиги. Увеличить
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Речь идет о нападающих Вадиме Шипачеве (перешел в клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Найтс»), Илье Ковальчуке и Евгении Дадонове. Все хоккеистам удалось избежать санкций от Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее 25 июля сообщалось, что хоккеист казанского «Ак Барса» Данис Зарипов был дисквалифицирован за положительную допинг-пробу, которую он сдал во время регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/17. В тот момент он выступал за магнитогорский «Металлург», а по окончании первенства перешел в «Ак Барс». В организме форварда обнаружены запрещенные стимуляторы, а также диуретики и маскирующие агенты. Вернуться на лед Зарипов сможет 22 мая 2019 года.

Сам нападающий заявил, что никогда не принимал запрещенные препараты. «Магнитка» и «Ак Барс» подадут совместную апелляцию на дисквалификацию хоккеиста.

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