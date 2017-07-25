Источник сообщил о проблемах с допингом у троих хоккеистов СКА
Трое хоккеистов
санкт-петербургского СКА имели проблемы с запрещенными препаратами, однако избежали наказания. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает Inkazan со ссылкой на источник.
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Видимо, что-то случилось...
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Речь идет о нападающих Вадиме Шипачеве (перешел в клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Найтс»), Илье Ковальчуке и Евгении Дадонове. Все хоккеистам удалось избежать санкций от Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее 25 июля сообщалось, что хоккеист казанского «Ак Барса» Данис Зарипов был дисквалифицирован за положительную
Сам нападающий заявил, что никогда не принимал запрещенные препараты. «Магнитка» и «Ак Барс» подадут совместную апелляцию на дисквалификацию хоккеиста.
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