ХК «Куньлунь» подписал контракт с канадским защитником Джаредом Ингом

Соглашение с игроком двустороннее, рассчитано на один год.

Также сообщается, что в обмен на денежную компенсацию из ярославского «Локомотива» во владивостокский «Адмирал» переходит нападающий Роман Крикуненко, который был признан самым ценным игроком Кубка мира среди молодежных клубных команд 2016 года.