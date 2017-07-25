ХК «Куньлунь» подписал контракт с канадским защитником Джаредом Ингом
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт. Китайский клуб «Куньлунь» подписал контракт с канадским защитником Джаредом Ингом, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Соглашение с игроком двустороннее, рассчитано на один год.
Также сообщается, что в обмен на денежную компенсацию из ярославского «Локомотива» во владивостокский «Адмирал» переходит нападающий Роман Крикуненко, который был признан самым ценным игроком Кубка мира среди молодежных клубных команд 2016 года.
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