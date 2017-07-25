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25 июля 2017, 21:34 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Куньлунь» подписал контракт с канадским защитником Джаредом Ингом

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Китайский клуб «Куньлунь» подписал контракт с канадским защитником Джаредом Ингом, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Соглашение с игроком двустороннее, рассчитано на один год.

Также сообщается, что в обмен на денежную компенсацию из ярославского «Локомотива» во владивостокский «Адмирал» переходит нападающий Роман Крикуненко, который был признан самым ценным игроком Кубка мира среди молодежных клубных команд 2016 года.

Куньлунь
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