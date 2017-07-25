Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30491600/
25 июля 2017, 20:16 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дубль Полыгалова помог «Трактору» крупно обыграть «Сочи» в товарищеском матче

«Трактор» одержал победу над ХК «Сочи» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Трактор одержал победу над ХК Сочи в товарищеском матче. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Защитник Юрий Александров открыл счёт уже через минуту после стартового вбрасывания, однако в середине периода Игорь Полыгалов восстановил равенство, а во второй двадцатиминутке оформил дубль. В третьем периоде отличились Ник Бэйлен, Андрей Ерофеев и Игорь Исаев.

В воротах сочинской команды играл Олег Назаров, у «Трактора» — Павел Францоуз.

Ранее челябинский клуб проиграл «Нефтехимику» со счётом 1:5, а «Сочи» выиграл у нижнекамцев 5:2.

Сочи
Новости Матчи Состав Статистика
Трактор
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики