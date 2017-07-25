Дубль Полыгалова помог «Трактору» крупно обыграть «Сочи» в товарищеском матче
«Трактор» одержал победу над ХК «Сочи» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 5:1.
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Защитник Юрий Александров открыл счёт уже через минуту после стартового вбрасывания, однако в середине периода Игорь Полыгалов восстановил равенство, а во второй двадцатиминутке оформил дубль. В третьем периоде отличились Ник Бэйлен, Андрей Ерофеев и Игорь Исаев.
В воротах сочинской команды играл Олег Назаров, у «Трактора» — Павел Францоуз.
Ранее челябинский клуб проиграл «Нефтехимику» со счётом 1:5, а «Сочи» выиграл у нижнекамцев 5:2.
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