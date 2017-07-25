Точицкий — новый генеральный директор СКА
По итогам заседания совета директоров СКА, на котором рассматривались итоги работы клуба в сезоне-2016/17, было принято решение о прекращении полномочий Вадима Фисько в качестве генерального директора, информирует
пресс-служба армейцев.
На этой должности его сменил Андрей Точицкий.
Также советом директоров петербуржцев были рассмотрены вопросы развития инфраструктуры клуба, сформулированы ключевые показатели оценки эффективности деятельности в следующем сезоне. Напомним, что в минувшем сезоне СКА стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале
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