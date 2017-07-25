На этой должности его сменил Андрей Точицкий.

Также советом директоров петербуржцев были рассмотрены вопросы развития инфраструктуры клуба, сформулированы ключевые показатели оценки эффективности деятельности в следующем сезоне. Напомним, что в минувшем сезоне СКА стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале плей-офф магнитогорский «Металлург».