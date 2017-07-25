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25 июля 2017, 17:40 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Точицкий — новый генеральный директор СКА

По итогам заседания совета директоров СКА, на котором рассматривались итоги работы клуба в сезоне-2016/17, было принято решение о прекращении полномочий Вадима Фисько в качестве генерального директора, информирует пресс-служба армейцев.

На этой должности его сменил Андрей Точицкий.

Также советом директоров петербуржцев были рассмотрены вопросы развития инфраструктуры клуба, сформулированы ключевые показатели оценки эффективности деятельности в следующем сезоне. Напомним, что в минувшем сезоне СКА стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале плей-офф магнитогорский «Металлург».

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