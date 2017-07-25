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«СЭ» собрал реакцию экспертов по этому громкому делу.

ДАНИС ЗАРИПОВ: «БУДУ ПОДАВАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ И БОРОТЬСЯ ДО КОНЦА».

Данис Зарипов сообщил, что будет бороться до конца и намерен подать апелляцию. Хоккеист добавил, что никогда не принимал запрещенных веществ.

— Я буду подавать апелляцию, буду бороться до конца, — сказал Зарипов — Никогда в жизни не употреблял допинг. Запрещенные препараты в анализах? Как я понял, это все могло попасть в организм с едой, с питанием. Но я так понял, что наказали меня за препарат, который может скрывать допинг. Все это очень непонятно, но я буду защищать свое имя. (Алексей ШЕВЧЕНКО).

АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ: «ЗАРИПОВ НИКОГДА НЕ БЫЛ ЗАМЕШАН В ТАКИХ СИТУАЦИЯХ».

Бывший капитан сборной России Алексей Морозов, выступавший с Данисом Зариповым в составе «Ак Барса», огорчен тем, что допинг-проба вернувшегося в казанский клуб форварда дала положительный результат.

— Обидно, что так все получилось, — заявил Морозов. — Данис никогда не был замешан в таких ситуациях. Не знаю, чье это упущение — доктора или кого-то другого. Болельщики «Ак Барса» только порадовались его возвращению, и пришла такая неприятная новость.

Ситуация с недавним подписанием контракта Зариповым выглядит нелепо, если о дисквалификации знали. Заседание в IIHF прошло недавно. Мы недавно получили результаты. Очень жаль, что все сложилось именно так. О своих дальнейших планах лучше расскажет сам Данис. Посмотрим, захочет ли он продолжать карьеру за океаном. Будем следить за ситуацией. (Евгений БЕЛОУСОВ).

БОРИС МИХАЙЛОВ: «ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, ЧТО ДОПИНГ ПРИМЕНЯЛ ТАКОЙ МАСТЕР, КАК ЗАРИПОВ».

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Борис Михайлов отметил, что ему жаль, что такой мастер, как нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, был пойман на применении допинга.

— Я категорически против применения допинга, — отметил Михайлов. — Очень жаль, что его применял такой мастер. С этим надо бороться. Сожалею, что это произошло именно в хоккее.

Учитывая наше международное положение и ситуацию с допингом в нашем спорте, получить такую дисквалификацию в хоккее — очень печально. Зарипов обманывал всех и за это поплатился. (Евгений БЕЛОУСОВ).

ПАВЕЛ БУРЕ: «ЖАЛЬ, ЧТО НЕ УВИДИМ ТАКОГО МАСТЕРА, КАК ЗАРИПОВ, НА ЛЬДУ».

Прославленный нападающий сборной России Павел Буре подчеркнул, что ему жаль, что мы не увидим нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова, который был пойман на применении допинга, на льду.

— Зарипов — заслуженный мастер, который долгое время был одним из лидеров нашего хоккея, — заявил Буре. — Внес вклад на клубном уровне и в сборной. Если это правда, очень жаль, что мы не увидим такого мастера на льду. (Евгений БЕЛОУСОВ).

РЕАКЦИЯ ФХР.

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) отметила, что организация активно работает с клубами КХЛ по вопросу антидопинга, однако не может проконтролировать все, что делают игроки.

«Федерация хоккея России активно работает с клубами КХЛ по вопросу антидопинга, — говорится в заявлении ФХР. — Врачи ФХР и сборной постоянно контактируют с коллегами из клубных команд, идет обмен всеми медицинскими данными, которые отображаются в специальном портале. К сожалению, проконтролировать все, что делают игроки, невозможно.

Зарипов — превосходный мастер, очень именитый игрок, который провел блестящую карьеру. Федерация хоккея России не забудет его заслуги и окажет ему поддержку.

АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ: «ХОЧЕТСЯ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО ДОПИНГ ЗАРИПОВА — НЕДОРАЗУМЕНИЕ».

Бывший глава КХЛ Александр Медведев считает, что в ситуации с положительным допинг-тестом нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова стоит разобраться, прежде чем делать выводы.

— Надо сначала разобраться, а потом уже делать выводы. В современном спортивном мире мы сталкиваемся с разными случаями. Хорошо известно, что в хоккее нет смысла в допинге, поэтому я очень надеюсь, этот случай будет развеян. Очень хочется надеяться, что это недоразумение. Зарипов — великий хоккеист. («Р-Спорт»).

ВИТАЛИЙ МУТКО: «ДЕЛО ЗАРИПОВА НАДО РАССМАТРИВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО».

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что в вопросе дисквалификации за нарушение антидопинговых правил нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова нужен индивидуальный подход.

— Каждый случай индивидуален, — сказал Мутко. — Так и рассматриваются такие дела. Есть система (допингового. — Прим. «СЭ») контроля. («Р-Спорт»).

РЕАКЦИЯ «МАГНИТКИ».

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин отметил, что и КХЛ, и ФХР были в курсе ситуации с допингом нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова.

— Ну как снег на голову? Мы же это все знали. Перед плей-офф было объявлено, что такая проблема существует. ИИХФ нам прислала письмо ВАДА, и нам сказали, что назначат разбирательство. Но поскольку эти нарушения несущественные, никаких отстранений быть не может. Хоккеист может продолжать играть. Об этой ситуации Зарипова знали и лига, и федерация.

— Почему сейчас это всплыло?

— Потому что разбирательство прошло 21 июля, и они приняли такое решение. Вы же знаете, почему приняли санкции против России, почему мы не участвовали в Паралимпиаде. Думаю, что здесь все одно к одному. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

РЕАКЦИЯ «АК БАРСА».

Пресс-служба «Ак Барса» сообщила, что контракт с нападающим Данисом Зариповым, который дисквалифицирован на два года за применение допинга, не вступил в законную силу.

«Руководству «Ак Барса» было известно о возможных санкциях в отношении Даниса Зарипова при ведении переговоров с игроком по поводу заключения контракта, — говорится в заявлении клуба. Подписанный контракт между «Ак Барсом» и Зариповым так и не вступил в законную силу, так как до настоящего времени хоккеист проходил углубленный медосмотр: игроку требовались дополнительные консультации у различных специалистов, в том числе и у зарубежных.

Руководство «Ак Барса» уже связалось с руководством магнитогорского «Металлурга». В магнитогорском клубе подчеркнули, что Данис Зарипов не является для них чужим. Для «Ак Барса» он также является живой легендой клуба. Мы совместными усилиями — два хоккейных клуба и Зарипов — будем обжаловать принятое ИИХФ решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. «Ак Барс» и «Металлург» окажут помощь игроку оспорить данное решение.

АЛЕКСЕЙ ШЕВЧЕНКО: «ШАНСОВ НА СОКРАЩЕНИЕ СРОКА ДИСКВАЛИФИКАЦИИ ЗАРИПОВА НЕТ».

Обозреватель «СЭ» Алексей ШЕВЧЕНКО считает, что Данис Зарипов самостоятельно не принимал допинг, однако шансов на то, что дисквалификация будет сокращена, почти нет.

— Слухи о том, что кто-то попался на применении запрещенных препаратов, ходили еще во время чемпионата мира, — отметил Шевченко. — Нам говорили, что ничего страшного. Фамилия Зарипова всплывала одной из пяти — семи. Объявили бы и объявили.

Но новость о том, что сейчас три хоккеиста, а кроме Зарипова это Конев из «Адмирала» и Дерек Смит, заканчивавший сезон в «Медвешчаке», сенсационна тем, что мы в очередной раз поняли, что медицинское обеспечение клубов КХЛ находится на крайне низком уровне. Те препараты, которые обнаружили у Даниса Зарипова, могли попасть через специальные пищевые добавки или мочегонные препараты.

Мне кажется, что произошла какая-то нелепица. Зарипов, естественно, самостоятельно не принимал допинг. Я в этом уверен. Во-первых, Даниса знаю давно, а во-вторых, допинг в хоккее, возможно, помогает для восстановления, но не для того, чтобы в 36 лет сохранить такую координацию и ясный ум, как у Зарипова. Произошла чудовищная ошибка, которая делает хоккеиста формально виновным. Данис намерен бороться, но, думаю, шансов на сокращение срока дисквалификации нет.

РЕНЕ ФАЗЕЛЬ: «ЗАРИПОВ МОЖЕТ ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ В CAS, НО НЕ ФАКТ, ЧТО ЕГО ОПРАВДАЮТ».

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне может не оправдать нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова.

— Вчера я ничего не мог сказать вам по этому поводу, но сегодня в моем распоряжении уже есть информация. Не очень, конечно, хорошие новости. Любые допинговые дела в хоккее меня всегда расстраивают. Последнее серьезное дело такого рода у нас было на Олимпиаде в Сочи, когда Никласа Бэкстрема отстранили от участия в финале против Канады. И то — обошлось без дисквалификации. С одной стороны, это показывает, что наша система проверок работает. С другой — это печально, что есть некий недосмотр со стороны игроков и тренеров. Они проявляют неосторожность.

— Сможет ли трехкратный чемпион мира Данис Зарипов, получивший дисквалификацию на 2 года, оспорить решение?

— Безусловно, он может подать апелляцию в CAS. Все спортсмены могут оспаривать любые решения. Другое дело, что не факт, что его оправдают. (Игорь ЕРОНКО).