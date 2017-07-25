Рене Фазель: История с допингом Зарипова пока не завершена

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Вернувшийся летом из «Магнитки» в «Ак Барс» 36-летний форвард Данис Зарипов отлучен от хоккея на два года за применение запрещенных препаратов.

— Знаю, что вы в отпуске, но как отреагировали на дисквалификацию трех хоккеистов КХЛ?

— Вчера я ничего не мог сказать вам по этому поводу, но сегодня в моем распоряжении уже есть информация. Не очень, конечно, хорошие новости. Любые допинговые дела в хоккее меня всегда расстраивают. Последнее серьезное дело такого рода у нас было на Олимпиаде в Сочи, когда Никласа Бэкстрема отстранили от участия в финале против Канады. И то — обошлось без дисквалификации. С одной стороны, это показывает, что наша система проверок работает. С другой — это печально, что есть некий недосмотр со стороны игроков и тренеров. Они проявляют неосторожность.

— Сможет ли трехкратный чемпион мира Данис Зарипов, получивший дисквалификацию на 2 года, оспорить решение?

— Безусловно, он может подать апелляцию в CAS. Все спортсмены могут оспаривать любые решения. Другое дело — не факт, что его оправдают.

— Насколько мне известно, 3 марта в «Металлург» поступило письмо, в котором было сказано, что до 10 марта Зарипов может запросить вскрытие пробы B, однако этого не последовало.

— На самом деле я был удивлен, что он не запросил вскрытия пробы B, однако, как я думаю, это все еще возможно. К сожалению, всех деталей этого дела я не знаю. Но если появятся какие-то новые детали, запросить вскрытие второго образца определенно можно.

— Насколько я понимаю, Зарипов присутствовал бы на заседании, если бы запросил вскрытия пробы B?

— Да, процедура такова.

— По идее, у Зарипова есть возможность играть за океаном во время дисквалификации. Будете ли вы этому препятствовать, если апелляция провалится?

— По правде говоря, у ИИХФ с НХЛ существует устная договоренность о взаимном уважении дисциплинарных мер по обе стороны океана. То есть наша дисквалификация может быть в силе и там. С другой стороны, списки запрещенных препаратов несколько отличаются, и все зависит от того, что и в каком количестве принимал игрок. Есть вероятность, что наша дисквалификация не будет там действовать, но тут все очень сильно зависит от юридических деталей. То есть договоренность об обоюдных санкциях есть, но все упирается в употребленное вещество. И нельзя забывать о том, что ему уже 36 лет. Хотя — все возможно.

— Почему Зарипов не был дисквалифицирован сразу, а она вступила в силу с 22 мая?