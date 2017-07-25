Хоккей. «Динамо»: троих не хватает, осталось 27 дней
До старта очередного регулярного чемпионата КХЛ остается менее месяца. Минское «Динамо» проведет первый матч лишь на третий день, но едва ли это сильно важно. Речь о другом — о том, что время не терпит и комплектации состава пора бы завершится. Здесь, естественно, имеем в виду заполнение заново озвученной легионерской формулы «4+1». Есть смысл вспомнить, на какой стадии готовности был ростер клуба в предыдущие пять лет.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
2012. 51 день до старта чемпионата — последнее легионерское подписание
Теперешние реалии с тогдашними, конечно, сравнивать некорректно. По одной, зато крайне веской причине — несоответствие бюджетов. После двух кряду попаданий в
2013. 50 (*) дней — без одного легионера
Накануне той кампании тезис о необходимости сокращения числа легионеров не просто звучал, но и нашел конкретное отражение. Клуб стал придерживаться формулы «6+1», причем шестерых хоккеистов уже подписал, по большому счету, заранее. В частности, 15 июля пополнил ряды «бело-синих» Дерек Мич — защитник, активно используемый в нападении. С его приглашением динамовцы не сказать, чтобы угадали. Впрочем, разговор об ином.
Больше месяца подыскивался форвард, призванный стать центром
2014. 34 (*) дня — Матерухин еще считался легионером
Из минского «Динамо» в «Донбасс» ушел Александр Матерухин, однако там ввиду известных обстоятельств не задержался. Война в стране — и возвращение в Беларусь, тем более, как помнится, украинец назывался главным тренером Любомиром Поковичем одним из трех тех, кого он хотел бы иметь в своем распоряжении. Видеть получилось не сразу — сезон нападающий начал в фарме, которым в сезоне-2014/15 был солигорский «Шахтер», ведь к тому моменту динамовский ростер уже был укомплектован Джонатаном Чичу, Райаном Веске, Иваном Шварны, Полом Щехурой, Ларсом Хаугеном, Лукашем Крайчеком и Мэттом Эллисоном.
Этого подписания на двусторонней основе вообще могло не случиться, однако хронологически оно
2015. 92 дня
Буквально перед самым началом «регулярки» были задержаны сначала генеральный директор Максим Субботкин, а после — генеральный менеджер Владимир Бережков. И таких потрясений ничто не предвещало. По крайней мере, межсезонье прошло без
2016. 22 (37) дня
А вот прошлый сезон более других походит на грядущий. В том смысле, что после выхода команды из отпуска произошли еще два приобретения. Одно из них — через неделю, ключевое и знаковое. Бен Скривенс стал игроком «Динамо», а некоторое время спустя клуб расстался с Дмитрием Мильчаковым. Ну, а вслед за Скривенсом команду пополнил также канадский защитник
Тем не менее здесь следует вспомнить, что в предыдущей кампании
2017. 27 дней
Есть Юнас Энрот и Роб Клинкхаммер. Нет троих. Не одного, а целых троих, для которых держатся легионерские места в команде.
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