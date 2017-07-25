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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30489479/
25 июля 2017, 16:10 | Хоккей: КХЛ | Прессбол

Хоккей. «Динамо»: троих не хватает, осталось 27 дней

До старта очередного регулярного чемпионата КХЛ остается менее месяца. Минское «Динамо» проведет первый матч лишь на третий день, но едва ли это сильно важно. Речь о другом — о том, что время не терпит и комплектации состава пора бы завершится. Здесь, естественно, имеем в виду заполнение заново озвученной легионерской формулы «4+1». Есть смысл вспомнить, на какой стадии готовности был ростер клуба в предыдущие пять лет.

До старта очередного регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> остается менее месяца. Минское Динамо проведет первый матч лишь на третий день но едва ли это сильно важно. Речь о другом — о том что время не терпит и комплектации состава пора бы завершится. Здесь естественно имеем в виду заполнение заново озвученной легионерской формулы 41. Есть смысл вспомнить на какой стадии готовности был <span class=error>ростер</span> клуба в предыдущие пять лет. Увеличить
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2012. 51 день до старта чемпионата — последнее легионерское подписание

Теперешние реалии с тогдашними, конечно, сравнивать некорректно. По одной, зато крайне веской причине — несоответствие бюджетов. После двух кряду попаданий в плей-офф «зубры» рассчитывали, наконец, пройти дальше первого раунда. Об интересах сборной еще заикались мало, а количество иностранцев без нашего паспорта насчитывало целый десяток — не считая уже обелорусевших Кевина Лаланда, Ника Бэйлена и Шарля Лингле. Все потому, что могли себе позволить. А раз могли — то и не тянули до последнего.

Кое-кто заключил контракт с «Динамо» чуть ли не вслед за открытием трансферного окна, с кем-то ударять по рукам не спешили. Так или иначе, а межсезонья вполне хватило, чтобы уже в середине лета (а тогда сезон стартовал чуть позже — 7 сентября) состав команды обрел законченные черты. Последними, с кем руководство минчан достигло договоренностей, оказались Теему Лайне и Кори Мерфи. 20 июля, по сути, в вопросе была поставлена точка.

2013. 50 (*) дней — без одного легионера

Накануне той кампании тезис о необходимости сокращения числа легионеров не просто звучал, но и нашел конкретное отражение. Клуб стал придерживаться формулы «6+1», причем шестерых хоккеистов уже подписал, по большому счету, заранее. В частности, 15 июля пополнил ряды «бело-синих» Дерек Мич — защитник, активно используемый в нападении. С его приглашением динамовцы не сказать, чтобы угадали. Впрочем, разговор об ином.

Больше месяца подыскивался форвард, призванный стать центром первого-второго звена. До тех пор, пока в Минск не прибыл 38-летний швед Никлас Сундстрем — на просмотровый контракт. Прибыл и убыл, поскольку у него обнаружились проблемы со здоровьем, требовавшие хирургического вмешательства. Собственно, в хоккей он так и не вернулся, а вскорости стал скаутом «Сан-Хосе». «Динамо» же начало чемпионат, имея в распоряжении одну незаполненную легионерскую вакансию.

2014. 34 (*) дня — Матерухин еще считался легионером

Из минского «Динамо» в «Донбасс» ушел Александр Матерухин, однако там ввиду известных обстоятельств не задержался. Война в стране — и возвращение в Беларусь, тем более, как помнится, украинец назывался главным тренером Любомиром Поковичем одним из трех тех, кого он хотел бы иметь в своем распоряжении. Видеть получилось не сразу — сезон нападающий начал в фарме, которым в сезоне-2014/15 был солигорский «Шахтер», ведь к тому моменту динамовский ростер уже был укомплектован Джонатаном Чичу, Райаном Веске, Иваном Шварны, Полом Щехурой, Ларсом Хаугеном, Лукашем Крайчеком и Мэттом Эллисоном.

Этого подписания на двусторонней основе вообще могло не случиться, однако хронологически оно все-таки явилось заключительным — в последний день второго летнего месяца.

2015. 92 дня

Буквально перед самым началом «регулярки» были задержаны сначала генеральный директор Максим Субботкин, а после — генеральный менеджер Владимир Бережков. И таких потрясений ничто не предвещало. По крайней мере, межсезонье прошло без сколько-нибудь чувствительных шараханий. Сохранился тренерский штаб, а в легионерском отношении случились точечные укрепления. Новыми «зубрами» еще весной (!) стали вратарь Джефф Гласс и защитник Райан Гундерсон. Если быть до конца точными, 4 мая. Впереди было еще немыслимые три месяца, чтобы обоих интегрировать в коллектив.

2016. 22 (37) дня

А вот прошлый сезон более других походит на грядущий. В том смысле, что после выхода команды из отпуска произошли еще два приобретения. Одно из них — через неделю, ключевое и знаковое. Бен Скривенс стал игроком «Динамо», а некоторое время спустя клуб расстался с Дмитрием Мильчаковым. Ну, а вслед за Скривенсом команду пополнил также канадский защитник Марк-Андре Граньяни — 31 июля, когда, между прочим, непосредственно до старта КХЛ оставалось 22 дня.

Тем не менее здесь следует вспомнить, что в предыдущей кампании из-за участия национальной сборной в олимпийской квалификации у «зубров» был фактически свой, особый календарь. Если конкуренты начали борьбу 22 августа, то динамовцы провели первую встречу только 6 сентября.

2017. 27 дней

Есть Юнас Энрот и Роб Клинкхаммер. Нет троих. Не одного, а целых троих, для которых держатся легионерские места в команде.

Динамо Мн
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