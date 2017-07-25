Хоккей. «Динамо»: троих не хватает, осталось 27 дней

2012. 51 день до старта чемпионата — последнее легионерское подписание



Теперешние реалии с тогдашними, конечно, сравнивать некорректно. По одной, зато крайне веской причине — несоответствие бюджетов. После двух кряду попаданий в плей-офф «зубры» рассчитывали, наконец, пройти дальше первого раунда. Об интересах сборной еще заикались мало, а количество иностранцев без нашего паспорта насчитывало целый десяток — не считая уже обелорусевших Кевина Лаланда, Ника Бэйлена и Шарля Лингле. Все потому, что могли себе позволить. А раз могли — то и не тянули до последнего.



Кое-кто заключил контракт с «Динамо» чуть ли не вслед за открытием трансферного окна, с кем-то ударять по рукам не спешили. Так или иначе, а межсезонья вполне хватило, чтобы уже в середине лета (а тогда сезон стартовал чуть позже — 7 сентября) состав команды обрел законченные черты. Последними, с кем руководство минчан достигло договоренностей, оказались Теему Лайне и Кори Мерфи. 20 июля, по сути, в вопросе была поставлена точка.



2013. 50 (*) дней — без одного легионера



Накануне той кампании тезис о необходимости сокращения числа легионеров не просто звучал, но и нашел конкретное отражение. Клуб стал придерживаться формулы «6+1», причем шестерых хоккеистов уже подписал, по большому счету, заранее. В частности, 15 июля пополнил ряды «бело-синих» Дерек Мич — защитник, активно используемый в нападении. С его приглашением динамовцы не сказать, чтобы угадали. Впрочем, разговор об ином.



Больше месяца подыскивался форвард, призванный стать центром первого-второго звена. До тех пор, пока в Минск не прибыл 38-летний швед Никлас Сундстрем — на просмотровый контракт. Прибыл и убыл, поскольку у него обнаружились проблемы со здоровьем, требовавшие хирургического вмешательства. Собственно, в хоккей он так и не вернулся, а вскорости стал скаутом «Сан-Хосе». «Динамо» же начало чемпионат, имея в распоряжении одну незаполненную легионерскую вакансию.



2014. 34 (*) дня — Матерухин еще считался легионером



Из минского «Динамо» в «Донбасс» ушел Александр Матерухин, однако там ввиду известных обстоятельств не задержался. Война в стране — и возвращение в Беларусь, тем более, как помнится, украинец назывался главным тренером Любомиром Поковичем одним из трех тех, кого он хотел бы иметь в своем распоряжении. Видеть получилось не сразу — сезон нападающий начал в фарме, которым в сезоне-2014/15 был солигорский «Шахтер», ведь к тому моменту динамовский ростер уже был укомплектован Джонатаном Чичу, Райаном Веске, Иваном Шварны, Полом Щехурой, Ларсом Хаугеном, Лукашем Крайчеком и Мэттом Эллисоном.



Этого подписания на двусторонней основе вообще могло не случиться, однако хронологически оно все-таки явилось заключительным — в последний день второго летнего месяца.

