Колобков заявил, что не стал бы торопить события в ситуации с отстранением Зарипова
НОВОГОРСК, 25 июл —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что не стал бы торопить события в ситуации с отстранением хоккеиста Даниса Зарипова, сдавшего положительную допинг-пробу.
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Видимо, что-то случилось...
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Во вторник КХЛ объявила, что четырехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий казанского «Ак Барса» 36-летний Зарипов, который в прошлом сезоне выступал за магнитогорский «Металлург», отстранен до 22 мая 2019 года
«Если он виноват, естественно, будет наказан. Но на данный момент нет информации, каким образом попал препарат, может, есть оправдание, может, он лечился. Пока никто этого сказать не может. Должно пройти время. Я бы не торопил события», — сказал Колобков журналистам.
Ранее сам Зарипов заявил, что история с положительной
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