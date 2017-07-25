Колобков заявил, что не стал бы торопить события в ситуации с отстранением Зарипова

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Во вторник КХЛ объявила, что четырехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий казанского «Ак Барса» 36-летний Зарипов, который в прошлом сезоне выступал за магнитогорский «Металлург», отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ-2016/17.

«Если он виноват, естественно, будет наказан. Но на данный момент нет информации, каким образом попал препарат, может, есть оправдание, может, он лечился. Пока никто этого сказать не может. Должно пройти время. Я бы не торопил события», — сказал Колобков журналистам.