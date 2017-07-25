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25 июля 2017, 16:04 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Колобков заявил, что не стал бы торопить события в ситуации с отстранением Зарипова

НОВОГОРСК, 25 июл — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что не стал бы торопить события в ситуации с отстранением хоккеиста Даниса Зарипова, сдавшего положительную допинг-пробу.

<em>НОВОГОРСК 25 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Елена <span class=error>Дьячкова</span>. </em>Министр спорта РФ Павел Колобков заявил что не стал бы торопить события в ситуации с отстранением хоккеиста <span class=error>Даниса</span> <span class=error>Зарипова</span> сдавшего положительную <nobr>допинг-пробу.</nobr> Увеличить
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Во вторник КХЛ объявила, что четырехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий казанского «Ак Барса» 36-летний Зарипов, который в прошлом сезоне выступал за магнитогорский «Металлург», отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ-2016/17.

«Если он виноват, естественно, будет наказан. Но на данный момент нет информации, каким образом попал препарат, может, есть оправдание, может, он лечился. Пока никто этого сказать не может. Должно пройти время. Я бы не торопил события», — сказал Колобков журналистам.

Ранее сам Зарипов заявил, что история с положительной допинг-пробой, из-за которой он отстранен, произошла в первую очередь из-за его собственного упущения. При этом хоккеист отметил, что «на 100% уверен, что допинг не принимал».

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МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Контракт между нападающим Данисом Зариповым и казанский хоккейным клубом «Ак Барс» был официально зарегистрирован в Центральном информационном бюро (ЦИБ) Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 7 июля на сумму 260 миллионов рублей, рассказал агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
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