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25 июля 2017, 15:42 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Контракт Зарипова с ХК «Ак Барс» зарегистрирован в ЦИБе на сумму в 260 млн руб

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Контракт между нападающим Данисом Зариповым и казанский хоккейным клубом «Ак Барс» был официально зарегистрирован в Центральном информационном бюро (ЦИБ) Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 7 июля на сумму 260 миллионов рублей, рассказал агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее директор ООО «СКП «Татнефть — Ак Барс» Шамил Хуснутдинов заявил «Р-Спорт», что контракт хоккейного клуба с Зариповым не активирован.

«7 июля контракт был проведен через ЦИБ, двухлетнее одностороннее соглашение на 130 миллионов за год, на 260 миллионов рублей за два года. На 100% можно быть уверенным в том, что на сегодняшний день официально все спортивные права зарегистрированы за “Ак Барсом”, и Зарипов игрок казанцев», — рассказал собеседник агентства.

Четырехкратный обладатель Кубка Гагарина Зарипов, который в прошлом сезоне выступал за магнитогорский «Металлург», отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ-2016/17 по решению дисциплинарного комитета IIHF. В пробе 36-летнего хоккеиста обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b — Стимуляторы и S5 — Диуретики и маскирующие агенты.

7 июля «Ак Барс» объявил, что Зарипов вернулся в казанскую команду. «Магнитка», «Ак Барс» и Зарипов подадут совместную апелляцию на решение об отстранении игрока.

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Фазель: Зарипов заслуженно дисквалифицирован на два года за допинг

Фазель: Зарипов заслуженно дисквалифицирован на два года за допинг

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Форвард казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов заслуженно понес наказание в виде двухлетней дисквалификации за допинг. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
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