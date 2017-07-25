Контракт Зарипова с ХК «Ак Барс» зарегистрирован в ЦИБе на сумму в 260 млн руб
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт. Контракт между нападающим Данисом Зариповым и казанский хоккейным клубом «Ак Барс» был официально зарегистрирован в Центральном информационном бюро (ЦИБ) Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 7 июля на сумму 260 миллионов рублей, рассказал агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Ранее директор ООО «СКП «Татнефть — Ак Барс» Шамил Хуснутдинов заявил «Р-Спорт», что контракт хоккейного клуба с Зариповым не активирован.
«7 июля контракт был проведен через ЦИБ, двухлетнее одностороннее соглашение на 130 миллионов за год, на 260 миллионов рублей за два года. На 100% можно быть уверенным в том, что на сегодняшний день официально все спортивные права зарегистрированы за “Ак Барсом”, и Зарипов игрок казанцев», — рассказал собеседник агентства.
Четырехкратный обладатель Кубка Гагарина Зарипов, который в прошлом сезоне выступал за магнитогорский «Металлург», отстранен до 22 мая 2019 года
7 июля «Ак Барс» объявил, что Зарипов вернулся в казанскую команду. «Магнитка», «Ак Барс» и Зарипов подадут совместную апелляцию на решение об отстранении игрока.
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