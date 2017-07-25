Контракт Зарипова с ХК «Ак Барс» зарегистрирован в ЦИБе на сумму в 260 млн руб

Ранее директор ООО «СКП «Татнефть — Ак Барс» Шамил Хуснутдинов заявил «Р-Спорт», что контракт хоккейного клуба с Зариповым не активирован.

«7 июля контракт был проведен через ЦИБ, двухлетнее одностороннее соглашение на 130 миллионов за год, на 260 миллионов рублей за два года. На 100% можно быть уверенным в том, что на сегодняшний день официально все спортивные права зарегистрированы за “Ак Барсом”, и Зарипов игрок казанцев», — рассказал собеседник агентства.

Четырехкратный обладатель Кубка Гагарина Зарипов, который в прошлом сезоне выступал за магнитогорский «Металлург», отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ-2016/17 по решению дисциплинарного комитета IIHF. В пробе 36-летнего хоккеиста обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b — Стимуляторы и S5 — Диуретики и маскирующие агенты.

7 июля «Ак Барс» объявил, что Зарипов вернулся в казанскую команду. «Магнитка», «Ак Барс» и Зарипов подадут совместную апелляцию на решение об отстранении игрока.