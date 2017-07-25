Игроки «Спартака» определились с номерами на новый сезон

Некоторые из старых хоккеистов команды сменили номера, о чём сообщает официальный сайт московского клуба.



Александр Комаристый будет играть под номером 78, Евгений Кулик — под номером 44, Бен Максвелл взял номер 49, Вилле Лаюнен — 47, Станислав Чистов — 91, Алексей Пепеляев — 70, Дмитрий Синицын — 21, Кирилл Свиязов — 3, а Дмитрий Юдин — 58.



Игорь Мирнов сменил номер на 10, Александр Трушков — на 28, Илья Павлюков — на 24, Илья Кляузов — на 71, Денис Толпеко — на 53, а Никита Ли — на 97.