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25 июля 2017, 15:07 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Игроки «Спартака» определились с номерами на новый сезон

Новые игроки «Спартака» определились с номерами, под которыми будут выступать в новом сезоне.

Некоторые из старых хоккеистов команды сменили номера, о чём сообщает официальный сайт московского клуба.

Александр Комаристый будет играть под номером 78, Евгений Кулик — под номером 44, Бен Максвелл взял номер 49, Вилле Лаюнен — 47, Станислав Чистов — 91, Алексей Пепеляев — 70, Дмитрий Синицын — 21, Кирилл Свиязов — 3, а Дмитрий Юдин — 58.

Игорь Мирнов сменил номер на 10, Александр Трушков — на 28, Илья Павлюков — на 24, Илья Кляузов — на 71, Денис Толпеко — на 53, а Никита Ли — на 97.

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