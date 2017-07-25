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25 июля 2017, 14:41 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Медвешчак» не будет продлевать контракт с отстраненным за допинг хоккеистом Смитом

ТАСС, 25 июля. Хорватский хоккейный клуб «Медвешчак» не будет продлевать контракт с канадским защитником Дереком Смитом, который был дисквалифицирован до 2 сентября 2018 года после положительного допинг-теста. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее во вторник стало известно что <nobr>допинг-пробы</nobr> Смита а также форварда Ак Барса Даниса Зарипова и защитника владивостокского Адмирала Андрея Конева дали положительный результат. Увеличить
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Ранее во вторник стало известно, что допинг-пробы Смита, а также форварда «Ак Барса» Даниса Зарипова и защитника владивостокского «Адмирала» Андрея Конева дали положительный результат.

«Мы неприятно удивлены результатом допингового теста нашего бывшего игрока Дерека Смита, тем более, что он был нашим игроком во время взятия теста и тем самым нарушил правила клуба. Компетентный орган клуба подробно рассмотрит всю ситуацию и примет меры в связи с таким безответственным поведением игрока. “Медвешчак” имеет нулевую терпимость к такой практике, которая нарушает правила клуба», — говорится в сообщении хорватского коллектива.

«Дерек Смит больше не является нашим игроком, и его контракт не будет продлен, особенно после результата допинг- теста. Клуб будет и впредь требовать от своих игроков соблюдения клубных правил, которые также включают тему допинга и употребления несанкционированных веществ. Спорт должен быть и оставаться чистым, представлять спортивный здоровый образ жизни, и такие случаи будут строго наказываться», — добавили в пресс-службе клуба.

Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/17 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord — DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA.

Медвешчак
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