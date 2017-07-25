«Медвешчак» не будет продлевать контракт с отстраненным за допинг хоккеистом Смитом

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Ранее во вторник стало известно, что допинг-пробы Смита, а также форварда «Ак Барса» Даниса Зарипова и защитника владивостокского «Адмирала» Андрея Конева дали положительный результат.

«Мы неприятно удивлены результатом допингового теста нашего бывшего игрока Дерека Смита, тем более, что он был нашим игроком во время взятия теста и тем самым нарушил правила клуба. Компетентный орган клуба подробно рассмотрит всю ситуацию и примет меры в связи с таким безответственным поведением игрока. “Медвешчак” имеет нулевую терпимость к такой практике, которая нарушает правила клуба», — говорится в сообщении хорватского коллектива.

«Дерек Смит больше не является нашим игроком, и его контракт не будет продлен, особенно после результата допинг- теста. Клуб будет и впредь требовать от своих игроков соблюдения клубных правил, которые также включают тему допинга и употребления несанкционированных веществ. Спорт должен быть и оставаться чистым, представлять спортивный здоровый образ жизни, и такие случаи будут строго наказываться», — добавили в пресс-службе клуба.