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25 июля 2017, 14:11 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Двухлетний срок дисквалификации Зарипова не подлежит смягчению со стороны IIHF

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Двухлетний срок дисквалификации форварда казанского клуба «Ак Барс» Даниса Зарипова не подлежит смягчению со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

По словам главы IIHF Рене Фазеля игроки могут обжаловать решение федерации в вышестоящих инстанциях. Увеличить
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Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что допинг-проба трехкратного чемпиона мира Зарипова дала положительный результат на запрещенное вещество, он дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

Кроме Зарипова, IIHF уведомила лигу о еще двух положительных тестах. Канадский защитник Дерек Смит из загребского «Медвешчака» дисквалифицирован до 2 сентября 2018 года. До 19 ноября 2017 года отстранен защитник Андрей Конев из владивостокского «Адмирала».

«Любой хоккеист имеет право вскрыть пробу “B”, он также может обратиться в CAS, гражданский арбитражный суд и обжаловать решение Международной федерации хоккея. Если они оспорят дисквалификацию, то, значит, так тому и быть. Но нужно понимать, что апелляцию стоит подавать не на пустом месте», — считает Фазель.

На вопрос о том, возможна ли ситуация, что федерация смягчит наказание, Фазель ответил: «Нет, решение окончательное. Те сроки, которые огласила федерация, не подлежат смягчению со стороны IIHF. Повторюсь, что игроки могут обжаловать решение федерации в вышестоящих инстанциях», — заключил собеседник ТАСС.

Зарипов выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013 год. В составе команды он стал чемпионом России (2006) и обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). Последние четыре сезона провел в магнитогорском «Металлурге», дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016). В составе сборной России Зарипов трижды побеждал на чемпионатах мира (2008, 2009, 2014).

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Новости КХЛ

Фазель: Зарипов заслуженно дисквалифицирован на два года за допинг

Фазель: Зарипов заслуженно дисквалифицирован на два года за допинг

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Форвард казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов заслуженно понес наказание в виде двухлетней дисквалификации за допинг. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
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