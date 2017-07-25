Двухлетний срок дисквалификации Зарипова не подлежит смягчению со стороны IIHF

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Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что допинг-проба трехкратного чемпиона мира Зарипова дала положительный результат на запрещенное вещество, он дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

Кроме Зарипова, IIHF уведомила лигу о еще двух положительных тестах. Канадский защитник Дерек Смит из загребского «Медвешчака» дисквалифицирован до 2 сентября 2018 года. До 19 ноября 2017 года отстранен защитник Андрей Конев из владивостокского «Адмирала».

«Любой хоккеист имеет право вскрыть пробу “B”, он также может обратиться в CAS, гражданский арбитражный суд и обжаловать решение Международной федерации хоккея. Если они оспорят дисквалификацию, то, значит, так тому и быть. Но нужно понимать, что апелляцию стоит подавать не на пустом месте», — считает Фазель.

На вопрос о том, возможна ли ситуация, что федерация смягчит наказание, Фазель ответил: «Нет, решение окончательное. Те сроки, которые огласила федерация, не подлежат смягчению со стороны IIHF. Повторюсь, что игроки могут обжаловать решение федерации в вышестоящих инстанциях», — заключил собеседник ТАСС.

Зарипов выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013 год. В составе команды он стал чемпионом России (2006) и обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). Последние четыре сезона провел в магнитогорском «Металлурге», дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016). В составе сборной России Зарипов трижды побеждал на чемпионатах мира (2008, 2009, 2014).