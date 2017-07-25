Фазель: Отстранение Зарипова удивительно, но на российском хоккее это не отразится
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Грустная история с положительным допинг-тестом Даниса Зарипова удивительна, однако на российском хоккее эта ситуация не должна сказаться, заявил агентству «Р-Спорт» президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
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Видимо, что-то случилось...
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Во вторник КХЛ объявила, что четырехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий казанского «Ак Барса» Зарипов, который в прошлом сезоне выступал за магнитогорский «Металлург», отстранен до 22 мая 2019 года
«Прежде всего, я удивлен, потому что мы давно никого не отстраняли за допинг. Последний раз это было в Сочи, когда был отстранен (Никлас) Бэкстрем, пропустивший
«Такие вещи случаются. В КХЛ, ВХЛ, МХЛ выступают очень много хоккеистов. Конечно, это громкий случай, потому что это игрок национальной сборной, ему 36 лет, и это может означать конец его карьеры. Это грустная история», — добавил собеседник агентства.
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