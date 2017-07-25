Фазель: Отстранение Зарипова удивительно, но на российском хоккее это не отразится

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Во вторник КХЛ объявила, что четырехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий казанского «Ак Барса» Зарипов, который в прошлом сезоне выступал за магнитогорский «Металлург», отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ-2016/17. Ранее вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил «Р-Спорт», что «Магнитка», «Ак Барс» и Зарипов подадут совместную апелляцию на это решение.

«Прежде всего, я удивлен, потому что мы давно никого не отстраняли за допинг. Последний раз это было в Сочи, когда был отстранен (Никлас) Бэкстрем, пропустивший из-за этого финал (Олимпиады). Я удивлен, что хоккеисты так неосторожно поступают. Мы же просто следуем нашим правилам. Повлияет ли эта ситуация в целом на российский хоккей? Нет», — сказал Фазель по телефону.

«Такие вещи случаются. В КХЛ, ВХЛ, МХЛ выступают очень много хоккеистов. Конечно, это громкий случай, потому что это игрок национальной сборной, ему 36 лет, и это может означать конец его карьеры. Это грустная история», — добавил собеседник агентства.