Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30487394/
25 июля 2017, 13:47 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Тренер Максим Спиридонов покинул тренерский штаб хоккейного клуба «Адмирал»

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Максим Спиридонов ушел из тренерского штаба владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» по семейным обстоятельствам, сообщается на официальном сайте команды.

Спиридонов после завершения карьеры игрока в 2015 году перешел на работу в «Адмирал», который возглавляет Александр Андриевский. Спиридонов выступал за несколько российских клубов, в том числе уфимский «Салават Юлаев», ярославский «Локомотив», московское «Динамо», череповецкую «Северсталь», магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс».

В прошлом сезоне «Адмирал» проиграл омскому «Авангарду» в первом раунде плей-офф КХЛ — 2−4.

Адмирал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Генменеджер «Адмирала»: Допинг у Конева нашли, когда он уже не играл за клуб

Генменеджер «Адмирала»: Допинг у Конева нашли, когда он уже не играл за клуб

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Допинг- проба защитника Андрея Конева, которая дала положительный результат, была взята, когда игрок уже не выступал за владивостокский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал». Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов.
Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

«Это стало шоком»: Матч ТВ прервал сотрудничество с Карпиным