Тренер Максим Спиридонов покинул тренерский штаб хоккейного клуба «Адмирал»
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт. Максим Спиридонов ушел из тренерского штаба владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» по семейным обстоятельствам, сообщается на официальном сайте команды.
Спиридонов после завершения карьеры игрока в 2015 году перешел на работу в «Адмирал», который возглавляет Александр Андриевский. Спиридонов выступал за несколько российских клубов, в том числе уфимский «Салават Юлаев», ярославский «Локомотив», московское «Динамо», череповецкую «Северсталь», магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс».
В прошлом сезоне «Адмирал» проиграл омскому «Авангарду» в первом раунде
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