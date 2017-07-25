Тренер Максим Спиридонов покинул тренерский штаб хоккейного клуба «Адмирал»

Спиридонов после завершения карьеры игрока в 2015 году перешел на работу в «Адмирал», который возглавляет Александр Андриевский. Спиридонов выступал за несколько российских клубов, в том числе уфимский «Салават Юлаев», ярославский «Локомотив», московское «Динамо», череповецкую «Северсталь», магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс».

В прошлом сезоне «Адмирал» проиграл омскому «Авангарду» в первом раунде плей-офф КХЛ — 2−4.