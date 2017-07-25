Данис Зарипов: Я никогда ничего запрещенного не принимал! И сам в шоке
Известный форвард Данис Зарипов заявил «Советскому спорту», что препарат, обнаруженный в его
допинг-пробе, не является стимулятором.
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Видимо, что-то случилось...
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Известие о том, что знаменитый форвард Данис Зарипов отстранен от соревнований на два года стала громом среди ясного неба. И после разговора с самим Данисом я понял, что и для него эта ситуация — такой же шок.
Не поторопилась ли КХЛ с вердиктом? Ведь как вы поймете из нашего разговора, никакого допинга Зарипов не принимал. Надо понимать, что в хоккее это вещь, вообще, бесполезная. Не оказывающая никакого влияния на итоговый результат…
Впрочем, давайте лучше послушаем самого игрока.
— Я не владел никакой информацией о том, что попал в такую неприятную историю, — рассказывает Данис, — Ни WADA, ни ИИХФ не выходили на меня лично. Поэтому о своем отстранении от хоккея узнал только сегодня — из прессы. В том числе и о заявлении КХЛ о моей дисквалификации. Получается, все о себе узнаю о третьих лиц. Поэтому мне и сказать особо нечего. Сижу вот перевариваю эту информацию и думаю, как дальше жить…
— Когда у вас вообще взяли эту роковую
— Насколько я помню — в феврале. А сейчас я узнаю, что у меня обнаружили тогда мочегонное средство. А эксперты посчитали, что оно скрывает другие препараты, которых в моей пробе и не было.
— В том то и дело, что в хоккее сама тема допинга — не актуальна. Толку от него на площадке не много.
— Я же и говорю, как я понял, препарат, за который меня дисквалифицировали на два года, не является допингом сам по себе. Но эксперты WADA
— Обычно запрещенные препараты, перечень которых обновляется ежегодно попадают в организм спортсмена с лекарствами.
— Тут все может быть.
Сейчас я пытаюсь понять — что происходит? Потом буду думать, как действовать дальше. Может, и получится
— Будете обращаться в КХЛ с заявлением о пересмотре наказания и сокращении дисквалификации?
— Пока не знаю, как и что дальше будет. Если честно, сейчас сам нахожусь в шоковом состоянии. Скоротечные выводы делать не хотелось бы.
— Но тренировки будете продолжать, готовясь к сезону?
— Да, подготовка уже идет полным ходом. Но пока я тренируюсь по индивидуальному плану, не в составе «Ак Барса».
— С казанским клубом уже обсуждали проблему?
— Конечно, мы на связи! И мне очень не хочется
— Я так понимаю, что ваша позиция — добиваться права выступать в КХЛ. Ведь есть другой вариант — продолжить картеру в НХЛ, где WADA с ее
— Разговор об этом уже идет. Но, признаюсь, мне не хочется смотреть в сторону НХЛ. Хочу продолжить карьеру в России.
— Уверен, что многие болельщики морально вас поддерживают.
— Я на сто процентов уверен, что допинг не принимал. Но сейчас шум пошел на весь мир. И у людей в головах слово «допинг» связывается напрямую со стимуляторами и анаболиками. А у меня нашли
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