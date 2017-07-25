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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30486963/
25 июля 2017, 13:10 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Контракт Зарипова с «Ак Барсом» не вступил в законную силу

«Ак Барс» выступил с официальным заявлением по поводу двухлетней дисквалификации форварда Даниса Зарипова, с которым казанский клуб должен был заключить соглашение.

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«Сегодня в хоккейный клуб «Ак Барс» поступила официальная информация от Международной федерации хоккея (ИИХФ) о принятом решении дисквалифицировать хоккеиста Даниса Зарипова. В связи с этим пресс-служба ХК «Ак Барс» выступает с официальным заявлением.

Руководству хоккейного клуба «Ак Барс» было известно о возможных санкциях в отношении Д. Зарипова при ведении переговоров с игроком по поводу заключения контракта. Подписанный контракт между ХК «Ак Барс» и Д. Зариповым так и не вступил в законную силу, так как до настоящего времени хоккеист проходил углублённый медосмотр: игроку требовались дополнительные консультации у различных специалистов, в том числе и у зарубежных, — говорится на официальном сайте клуба.

Международная федерация хоккея уведомила КХЛ, а также самого Зарипова, что в его допинг-пробе были обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b — стимуляторы и S5 — диуретики и маскирующие агенты. Дисциплинарный комитет ИИХФ рассмотрел «дело Зарипова» 21 июля 2017 года и после изучения всех материалов принял решение об отстранении его от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года.

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Фазель: Зарипов заслуженно дисквалифицирован на два года за допинг

Фазель: Зарипов заслуженно дисквалифицирован на два года за допинг

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Форвард казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов заслуженно понес наказание в виде двухлетней дисквалификации за допинг. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
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