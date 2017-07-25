Контракт Зарипова с «Ак Барсом» не вступил в законную силу

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«Сегодня в хоккейный клуб «Ак Барс» поступила официальная информация от Международной федерации хоккея (ИИХФ) о принятом решении дисквалифицировать хоккеиста Даниса Зарипова. В связи с этим пресс-служба ХК «Ак Барс» выступает с официальным заявлением.

Руководству хоккейного клуба «Ак Барс» было известно о возможных санкциях в отношении Д. Зарипова при ведении переговоров с игроком по поводу заключения контракта. Подписанный контракт между ХК «Ак Барс» и Д. Зариповым так и не вступил в законную силу, так как до настоящего времени хоккеист проходил углублённый медосмотр: игроку требовались дополнительные консультации у различных специалистов, в том числе и у зарубежных, — говорится на официальном сайте клуба.