Величкин: «Ак Барс» был в курсе допинговой ситуации Зарипова перед подписанием контракта
МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Казанский «Ак Барс» был проинформирован о допинговой ситуации нападающего Даниса Зарипова перед подписанием с ним контракта. Об этом ТАСС сообщил
вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин.
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Видимо, что-то случилось...
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В текущее межсезонье Зарипов перешел из «Металлурга» в «Ак Барс». Во вторник
«Эта ситуация произошла накануне
«Мы ждали решения
«Мы думали и были готовы подписать контракт, обсуждали это, но к нам обратилась Казань, после чего мы вели трехсторонние переговоры. “Ак Барс” знал эту ситуацию, он был проинформирован, что еще раз доказывает то, что мы понимали, что ничего страшного в этом нет. Мы ждали предупреждения или порицания, но получилась достаточно жесткая дисквалификация», — заключил
В составе «Металлурга» Зарипов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и выходил в финал
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