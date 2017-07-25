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25 июля 2017, 12:56 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Величкин: «Ак Барс» был в курсе допинговой ситуации Зарипова перед подписанием контракта

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Казанский «Ак Барс» был проинформирован о допинговой ситуации нападающего Даниса Зарипова перед подписанием с ним контракта. Об этом ТАСС сообщил вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин.

Во вторник <nobr>пресс-служба</nobr> Континентальной хоккейной лиги сообщила что <nobr>допинг-проба</nobr> хоккеиста дала положительный результат. Увеличить
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В текущее межсезонье Зарипов перешел из «Металлурга» в «Ак Барс». Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что его допинг-проба дала положительный результат. В ней было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. 36-летний хоккеист дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

«Эта ситуация произошла накануне плей-офф — пришла информация от Международной федерации хоккея (IIHF) через WADA, что у него обнаружен в допустимых нормах псевдоэфердин — препарат, который позволяет лучше дышать, он есть у всех хоккеистов, но вместе с ним якобы обнаружено мочегонное средство в минимальном количестве. WADA сочла его препаратом-прикрытием, тут же международная федерация сообщила нам, Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиге», — сказал Величкин.

«Мы ждали решения один-два дня, после чего IIHF дала отмашку, что это не является страшным нарушением или большим допингом, — продолжил собеседник ТАСС. — Более того, нам тут же разрешили играть, об этом все знали — мы, лига, ФХР и IIHF, которая сказала, что они допускают человека до окончания разбирательства. Мы боролись за Даниса, создали группу, собрали все документы. Он 20 лет играет в хоккей, и каждый год у него брали пробы — даже в прошлом году он несколько раз участвовал в допинг-тестах».

«Мы думали и были готовы подписать контракт, обсуждали это, но к нам обратилась Казань, после чего мы вели трехсторонние переговоры. “Ак Барс” знал эту ситуацию, он был проинформирован, что еще раз доказывает то, что мы понимали, что ничего страшного в этом нет. Мы ждали предупреждения или порицания, но получилась достаточно жесткая дисквалификация», — заключил вице-президент «Металлурга».

В составе «Металлурга» Зарипов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и выходил в финал плей-офф (2017). Зарипов с 15 заброшенными шайбами стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина — 2017. В составе сборной России Зарипов трижды побеждал на чемпионатах мира (2008, 2009, 2014). В последние два года нападающий не попадал в состав команды на мировые первенства.

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