Допинг завершил карьеру Зарипова

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Пресс-служба КХЛ 25 июля подтвердила информацию, что российский нападающий Данис Зарпиов дисквалифицирован за употребление допинга на два года во всех соревнованиях под эгидой ИИХФ.

В пробе хоккеиста, сданной во время сезона 2016/17, обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b (стимуляторы) и S5 (диуретики и маскирующие агенты).

Псевдоэфедрин — препарат, способствующий концентрации внимания и прояснению сознания, он оказывает стимулирующее воздействие на головной мозг и снижает потребность в сне.

Хоккеисты в последние годы неоднократно попадались на данном препарате. Например, словацкий защитник Любомир Вишневски в 2010 году сдал положительную допинг-пробу на псевдоэфедрин во время Олимпиады в Ванкувере.

Интересно, что Вишневски не был дисквалифицирован, а лишь получил строгий выговор, так как препарат рекомендовали игроку врачи как в сборной Словакии, так и в клубе НХЛ («Лос-Анджелес Кингз»), а сам он сотрудничал со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

В 2014 году, уже на Играх в Сочи, положительный тест на песвдоэфедрин сдал центрфорвард сборной Швеции Никлас Бэкстрем. Он тоже не получил дисквалификации, так как утверждал, что принимал средство для лечения аллергии, однако при этом нападающий пропустил финальный матч против Канады, который сборная «Тре крунур» проиграла.

Впрочем, двухлетний срок дисквалификации Зарипова связан не со стимулятором, а со вторым запрещенным препаратом, обнаруженным в его анализе.

Сам по себе гидрохлортиазид, относящийся к мочегонным средствам, не оказывает на организм спортсмена какого-либо воздействия, способствующего улучшению результатов.

Однако диуретики обычно используются для того, чтобы маскировать более серьезные препараты, быстро выводя их из организма.

Более того, наличие в пробе Зарипова комбинации из стимулятора и диуретика наталкивает на вывод, что хоккеист знал об употреблении допинга и старался вывести его из организма как можно быстрее.

Цитата Данис Зарипов Я пока ничего по этому поводу сказать не могу. Не знаю, откуда эта информация появилась. Мне пока никто не звонил, ничего по этому поводу не знаю. И комментировать не буду

Впрочем, ситуация видится несколько сложнее. «Ак Барс» не взял хоккеиста на первый предсезонный сбор, официально сославшись на травму и то, что форвард еще не прошел медосмотр. Теперь эта ситуация выглядит в несколько ином свете.

Для «Ак Барса» дисквалификация Зарипова — шоковая ситуация. В казанском клубе рассчитывали, что вернувшийся ветеран будет главной звездой и лицом команды.

Данис считался в последние годы одной из главных звезд и едва ли не главным бойцом в отечественном хоккее.

За четыре года, проведенные в магнитогорском «Металлурге», он дважды выигрывал Кубок Гагарина, а в последнем сезоне был лидером сопротивления «Магнитки» в финальной серии со СКА.

В плей-офф-2017 на счету Зарипова 15 голов и 7 результативных передач в 18-ти проведенных встречах.

Форвард является трехкратным чемпионом мира, чемпионом России в составе «Ак Барса» (2006) и единственным четырехкратным обладателем Кубка Гагарина.

Зарипов пять раз участвовал в Матчах звезд КХЛ, выиграл множество индивидуальных трофеев в лиге, а в 2014 году был лучшим ассистентом чемпионата мира.

Учитывая, что хоккеисту уже 36 лет, а контракт с «Ак Барсом» этим летом был подписан на два года, которые и составят его дисквалификацию, почти наверняка больше на льду мы Даниса уже не увидим.

Зарипов является не единственным попавшимся на допинге хоккеистом Континентальной хоккейной лиги. Дисциплинарный комитет ИИХФ уведомил лигу одновременно о трех положительных пробах ее хоккеистов.

Цитата Вместе с легендарным нападающим попались Андрей Конев из «Адмирала» и Дерек Смит из уже покинувшего КХЛ хорватского «Медвешчака». У обоих обнаружены стимуляторы.

В итоге дисциплинарный комитет ИИХФ отстранил Конева и Смита на меньшие сроки. Первый не сыграет до 19 ноября 2017 года, второй — до 2 сентября 2018-го.

Всего по ходу минувшего сезона у хоккеистов Континентальной хоккейной лиги было взято 377 проб.