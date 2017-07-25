Зарипов прокомментировал свою дисквалификацию за допинг

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«Я пока ничего по этому поводу сказать не могу. Не знаю, откуда эта информация появилась. Мне пока никто не звонил, ничего по этому поводу не знаю. И комментировать не буду», — цитирует Зарипова «Федеральное агентство новостей».

Международная федерация хоккея (IIHF) ранее заявила, что уведомила КХЛ и Зарипова о дисквалификации. Как сообщается, в допинг-пробах хоккеиста за сезон-2016/17, были обнаружены препараты класса S6.b — стимуляторы и S5 — диуретики и маскирующие агенты. Зарипов тогда был игроком магнитогорского «Металлурга».