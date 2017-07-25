Зарипов прокомментировал свою дисквалификацию за допинг
Нападающий казанского «Ак Барса» и
экс-капитан сборной России по хоккею Данис Зарипов прокомментировал информацию о своей дисквалификации на два года из-за допинга.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я пока ничего по этому поводу сказать не могу. Не знаю, откуда эта информация появилась. Мне пока никто не звонил, ничего по этому поводу не знаю. И комментировать не буду», — цитирует Зарипова «Федеральное агентство новостей».
Международная федерация хоккея (IIHF) ранее заявила, что уведомила КХЛ и Зарипова о дисквалификации. Как сообщается, в
Помимо российского хоккеиста положительные
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